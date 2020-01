Der Feind in der Regierung: Das Märchen von der Abgeltungsteuer

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

die Diskussionen um Steuererhöhungen werden in diesem Land kein Ende mehr nehmen. Die amtierende Regierung plant schon wieder, die angeblich so „vermögenden“ Investoren abzukassieren. Dabei lügt sie – dieses Wort muss ich leider so offen aussprechen – schon bei der sogenannten Abgeltungsteuer. Die Abgeltungsteuer beträgt 25 % auf in der Regel „realisierte“ Gewinne (die Fondsbesteuerung ist komplizierter, hier kassiert der Fiskus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung