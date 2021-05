Feiertage 2021: An diesen Tagen sind die US-Börsen geschlossen

Werfen Sie einen Blick auf diese Liste der Börsenfeiertage der USA im Jahr 2021. Hier erfahren Sie, wann die US-Börsen geschlossen haben.

Was sind Börsenfeiertage?

Ein so genannter Börsenfeiertag ist jeder Tag außerhalb des Wochenendes, an dem die New Yorker Börse, der Nasdaq oder die Anleihemärkte für diesen Tag geschlossen sind. Normalerweise ist dieser Feiertag so etwas wie Weihnachten oder Neujahr.

An manchen Feiertagen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung