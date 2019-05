Feiert RB Leipzig den ersten Titel oder macht der FC Bayern das Double-Dutzend voll? Das DFB-Pokalfinale am Samstag live bei Sky

Unterföhring (ots) -- Ab 19.00 Uhr berichten Sky Experte Lothar Matthäus, ModeratorMichael Leopold und Kommentator Kai Dittmann live aus demOlympiastadion- Alles rund um das Finale im Free-TV auf Sky Sport News HD: unteranderem die Abschlusstrainings beider Mannschaften und diePressekonferenz live, Gäste im Studio und die möglichenFeierlichkeiten beider Vereine- Neben den Abonnenten können Fußballfans mit dem StreamingService Sky Ticket (skyticket.de) auch ohne lange Vertragsbindunglive dabei sein- Sky bleibt die Heimat des DFB-Pokals und überträgt auch in denkommenden drei Saisons alle 63 Spiele des Wettbewerbs liveNach der Entscheidung der Deutschen Meisterschaft am vergangenenWochenende findet der Mai der Entscheidungen bei Sky am Samstagseinen krönenden Abschluss, wenn RB Leipzig und der FC Bayern imDFB-Pokalfinale aufeinandertreffen. Sky berichtet ab 19.00 Uhr liveaus dem Berliner Olympiastadion.Für die beiden Finalisten könnte die Ausgangslageunterschiedlicher kaum sein. Mit 18 Titeln sind die MünchenerRekordpokalsieger und stehen zum sechsten Mal in den vergangenen achtJahren im Endspiel. Mit einem Sieg würden sie erstmals seit 2016wieder das Double feiern und damit das Dutzend vollmachen: Bislangelf Mal konnte der Rekordmeister die Deutsche Meisterschaft und denDFB-Pokal in derselben Saison gewinnen. Für Trainer Niko Kovac würdees zudem die Verteidigung des Titels bedeuten, den er in derVorsaison mit Eintracht Frankfurt gegen seinen jetzigen Arbeitgebergewann.Auf der anderen Seite stehen die Leipziger, die sich mit einemErfolg am Samstag den ersten Titel ihrer noch jungenVereinsgeschichte sichern würden. Für Ralf Rangnick, der nach demSpiel für Julian Nagelsmann Platz macht und sich wieder voll aufseine Aufgabe als Sportdirektor konzentrieren wird, wäre derPokalsieg der krönende Abschied von der Trainerbank der Roten Bullen.Moderator Michael Leopold und Sky Experte Lothar Matthäus begrüßendie Zuschauer ab 19.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD. DerRekordnationalspieler wird zudem als Co-Kommentator an der Seite vonKai Dittmann im Einsatz sein. Britta Hofmann und Yannick Erkenbrechergehen im Olympiastadion auf Stimmenfang.Abschlusstrainings, PK, Gäste und Feierlichkeiten: Alles rund umdas DFB-Pokalfinale im Free-TV auf Sky Sport News HDAlles rund um das DFB-Pokalfinale erfahren Fans im Free-TV auf SkySport News HD. Insgesamt vier Sky Reporter werden beide Mannschaftenund ihre Fans auf Schritt und Tritt begleiten. Am Freitag und Samstagwird der 24-Stunden-Sportnachrichtensender zudem mehrere Gäste imFoyer-Studio in Unterföhring begrüßen. Neben Kommentator KaiDittmann, der am Tag vor dem Spiel seine Einschätzung abgibt, wird amFreitag unter anderem Manuel Baum zu Gast sein. Als Trainer des FCAugsburg scheiterte er im Viertelfinale des diesjährigen Wettbewerbsnach Verlängerung nur knapp an RB Leipzig.Am Freitag wird Sky Sport News HD live von den Abschlusstrainingsder Münchener und Leipziger berichten sowie um 16.00 Uhr dieoffizielle DFB-Pressekonferenz mit Niko Kovac, Ralf Rangnick und denbeiden Mannschaftskapitänen live übertragen. Darüber hinaus werdendie Reporter am Samstag auch am Alexanderplatz und amBreitscheidplatz sein, wo sich die Fans beider Finalisten vor demSpiel traditionell versammeln.Im Anschluss an das Finale wird Sky Sport News HD auch von denFeierlichkeiten beider Vereine berichten - von der Meisterfeier desFC Bayern auf dem Münchener Marienplatz am Sonntag sowie vom Empfangder RB-Mannschaft in Leipzig sowie einer möglichen Titelfeier derSachsen.Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars live dabei seinDie Übertragung des Finals für alle Sky Kunden(sky.de/bestellung-angebote) ist neben dem klassischen TV auch überden mobilen Streaming-Service Sky Go verfügbar, egal ob zu Hause oderunterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleFußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne langeVertragsbindung bei allen Übertragungen des DFB-Pokals live dabeisein. Über den monatlich kündbaren Streaming-Service sind alleInhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den SkyTicket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind die Live-Übertragungen aus der Königsklasseauch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.Sky überträgt den DFB-Pokal auch in den kommenden drei SpielzeitenliveSky Deutschland bleibt auch in Zukunft Partner des DeutschenFußball-Bundes und überträgt drei weitere Jahre alle Spiele desDFB-Pokals live. Die neue Vereinbarung umfasst die Rechte amWettbewerb für die Spielzeiten 2019/20 bis einschließlich 2021/22 undgilt für die Verbreitungswege Kabel, Satellit, IPTV, Internet undMobile.Damit wird Sky weiterhin alle insgesamt 63 Spiele des Wettbewerbslive übertragen, 50 davon exklusiv im deutschen Fernsehen. Neben denEinzelspielen wird Sky alle parallel stattfindenden Begegnungenwahlweise auch im Rahmen der Original Sky Konferenz zeigen.