Feiern zur Vorstellung des Maskottchens der 6. Asian Beach Games und zum Countdown ein Jahr vor Beginn der Spiele finden in Peking und Sanya statt

Sanya, China (ots/PRNewswire) - Die Feierlichkeiten zum Jahres-Countdown und zurVorstellung des Maskottchens für die 6. Asian Beach Games 2020 ("ABG 2020")fanden zeitgleich am 28. November in Peking und Sanya statt.Die Pressekonferenz für die ABG 2020, die um 10:00 Uhr im Medienzentrum inPeking abgehalten wurde, zog über 100 Journalisten aus dem In- und Ausland an.Im Rahmen der Konferenz informierten die offiziellen Vertreter desOrganisationskomitees der 6. Asian Beach Games (Sixth Asian Beach GamesOrganising Committee, SABGOC) zum jüngsten Stand der Vorbereitungen, kündigtenden Fackelstaffellauf an, der 100 Tage vor Beginn der Spiele starten wird, undstellten sich den Fragen der Journalisten. Der ABG 2020-Timer, der den Countdownein Jahr vor dem großen Ereignis markiert, wurde gemeinsam von offiziellenVertretern des OCA und der General Administration of Sports of China sowieranghohen Vertretern von Regierungsstellen in Hainan und Sanya aktiviert. Aufder Pressekonferenz erfolgte außerdem die Bekanntgabe der ehrenamtlichenBotschafter und der Omni-Media-Matrix zur Bewerbung der Spiele, die eineoffizielle Website sowie WeChat-, Weibo- und Douyin-Konten für die ABG 2020umfasst.Der historische Moment der Enthüllung des Maskottchens für die ABG 2020 wurdebei der Eröffnungsfeier in Peking live auf einem Großbildschirm übertragen.Design und Konzept des Maskottchens sind vom Leierhirsch inspiriert, eine alsstark gefährdet klassifizierte Tierart mit einer Unterart, die es nur in Hainangibt. Das Maskottchen trägt den Namen Yaya, ein Wort, das sowohl mit Sanya alsauch Asien assoziiert ist und die dynamischen, miteinander verbundenen undwechselseitig abhängigen Beziehungen zwischen Sanya, Asien und anderen Teilender Welt symbolisiert.Die Asian Beach Games sind die größte Veranstaltung für Strandsportarten in ganzAsien. Die 6. Asian Beach Games finden vom 28. November bis 6. Dezember 2020 inSanya statt und decken insgesamt 17 Sportarten wie Beach Soccer und BeachVolleyball ab. Es handelt sich um das erste Multi-Sport-Event aufKontinent-Ebene, das von Hainan ausgerichtet wird, und das einzige dieser Artund Größenordnung, das 2020 in China stattfinden wird. Das Organisationskomiteemöchte die Asian Beach Games als "trendige, grüne, wundervolle und großartige"Spiele präsentieren und will "eine Stadt durch die Ausrichtung einererfolgreichen Veranstaltung vitalisieren". Bisher sind die Fortschritte in allenBereichen der Event-Vorbereitung plangemäß auf Kurs - beispielsweise werdengerade über 8.000 Freiwillige gruppenweise professionell geschult, und dasEmblem und der Slogan für die ABG 2020 (See ya in Sanya) ist sowohl inChinesisch als auch in Englisch weltweit vorgestellt worden.Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, der Präsident des OCA, schickte seine Grüße per Video.Ehrengäste der Veranstaltung waren Herr Raja Randhir Singh, OCA Honorary LifeVice President und Präsident des OCA Coordination Committee, Herr TimothyTsun-ting FOK, Stellvertretender Präsident des OCA, und Herr Song Luzeng,Stellvertretender Präsident des OCA und Vorsitzender des OCA Sports Committee.Bildmaterial:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=352409Pressekontakt:Frau QiuTel: 86 10 63074558Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139203/4454159OTS: SABGOCOriginal-Content von: SABGOC, übermittelt durch news aktuell