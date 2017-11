Garlstedt (ots) -Am Mittwoch, den 08. November 2017 wurde an der Logistikschule derBundeswehr (LogSBw) in Garlstedt unter Leitung des Schulkommandeurs,Brigadegeneral Stefan Lüth, das "Joint Logistic Support GroupCoordination and Training Centre" (JCTC) offiziell in Dienstgestellt. Die Aufstellung dieses Kompetenzzentrums stellt einenMeilenstein im Hinblick auf multinationale Aufgabenwahrnehmung fürdie Logistik der Bundeswehr dar. Damit kommt der Streitkräftebasismit ihrer internationalen Ausrichtung sowohl in der Bundeswehr alsauch in der Allianz eine herausragende Bedeutung zu.Unter Leitung von Kapitän zur See Bernd Schumacher und seinem29-köpfigen Team soll in Garlstedt zukünftig logistisches Personalaller Bündnispartner für einen Einsatz in einem mobilenLogistik-Hauptquartier der NATO geschult werden.Die erste Bewährungsprobe steht bereits im Dezember an: Parallelwerden in einem multinationalen Lehrgang Soldaten und Soldatinnen fürihren Einsatz in einer sogenannten "Joint Logistic Support Group"ausgebildet und gleichzeitig trainiert das logistische Personal desdeutsch-niederländischen Korps, welches auf Abruf für dieNATO-Reaktionskräfte bereit steht, in der JCTC-Infrastruktur. DenLehrgangsteilnehmenden soll dabei u.a. die Funktionsfähigkeit desmobilen Logistik-Hauptquartiers live demonstriert werden. Vor diesemHintergrund wird am 07. Dezember ein gesonderter Medientag unterhochrangiger Beteiligung nationaler und internationaler Gäste ausPolitik und Militär veranstaltet.Eine gesonderte Einladung zum Medientag im Dezember 2017 folgtzeitgerecht.Hintergrund Joint Logistic Support Group: Die Aufstellung desKompetenzzentrums an der Logistikschule der Bundeswehr beruht auf demsogenannten Rahmen-Nationenkonzept ("Framework Nations Concept") derNATO. Dieses Konzept wurde 2013 von Deutschland initiiert undoffiziell auf dem NATO Gipfeltreffen in Wales 2014 beschlossen. Kernist eine gemeinsame strukturierte Entwicklung und Zusammenführungmilitärischer Fähigkeiten in europäischen Staaten. Für den Bereichder der multinationalen Logistik hat Deutschland dabei alsRahmen-Nation eine Führungsrolle übernommen. In diesem Zusammenhangwird in Garlstedt zukünftig Personal aller NATO-Staaten ausgebildetund in Übung gehalten, um die logistischen Fähigkeiten des Bündnissesfür die schnellen Eingreiftruppen der NATO zu verbessern und weiterzu entwickeln.Hintergrund Logistikschule der Bundeswehr: Die Logistikschule derBundeswehr ist seit dem 1. Oktober 2016 das wesentlicheKompetenzzentrum logistischer Ausbildung in der Bundeswehr. Sie dientals zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildungsstätte des logistischenund kraftfahrtechnischen Führungs-, Fach- und Funktionspersonalsaller Organisationsbereiche der Streitkräfte. Darunter fallen u. a.die Einsatzvorbereitung logistischer Kräfte sowie die Ausbildung derSpezialpionierkräfte der Bundeswehr. Darüber hinaus wird dortPersonal in den Bereichen Gefahrgutwesen sowie Fahrlehrer derBundeswehr ausgebildet.An der Schule werden über 200 unterschiedliche Lehrgängeangeboten. Im Durchschnitt werden 10.000 Lehrgangsteilnehmer und rund1.090 weitere Teilnehmer an Ausbildungen jährlich im LogistischenÜbungszentrum und im Spezialpionierausbildungs- und Übungszentrumausgebildet. Hinzu kommen ca. 17.400 Fahrschüler, welche bundesweitin allen Fahrerlaubnisklassen der Bundeswehr ausgebildet werden.Die Logistikschule der Bundeswehr beschäftigt mehr als 2.200Soldaten und Soldatinnen und zivile Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,welche an verschiedenen Standorten der Logistikschule der Bundeswehrim gesamten Bundesgebiet eingesetzt bzw. stationiert sind.Pressekontakt:Lars DörmannFregattenkapitänLeiter der Informationsarbeitim Landeskommando BremenNiedersachsendamm 67/69,28201 BremenTel. (00 49) 42 18 71 90 - 37 0E-Mail an LKdoHBPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis, übermittelt durch news aktuell