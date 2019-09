Feierliche Übergabe des Neubaus Hafthaus Flügel C und Übergabe der Amtsgeschäfte an die neue Anstaltsleitung in der Justizvollzugsanstalt Rheinbach

Rheinbach (ots) - Der Bauherr (Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW)übergibt am 30. September 2019 - nach rund dreijähriger Bauzeit fürden Neubau Hafthaus Flügel C - den symbolischen Schlüssel an die neueAnstaltsleiterin in der JVA Rheinbach.Am heutigen Montag (30.09.2019) haben die feierliche Übergabe desNeubaus Hafthaus Flügel C und parallel der Festakt zur Übergabe derAmtsgeschäfte an die neue Anstaltsleitung in derJustizvollzugsanstalt Rheinbach stattgefunden. Im Beisein desMinisters der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Peter BiesenbachMdL, dem Bürgermeister der Stadt Rheinbach Stefan Raetz, sowie desGeschäftsführers des Bau- und Liegenschaftsbetriebs (BLB) NRW MarcusHermes und der Leiterin der Niederlassung Köln des BLB NRW ElisabethWallrath, wurde der symbolische Schlüssel an die neueAnstaltsleiterin Renate Gaddum übergeben.Insgesamt investiert der BLB NRW Niederlassung Köln rund 34 Mio.Euro in den Neubau des Hafthauses Flügel C in derJustizvollzugsanstalt Rheinbach. Drei Jahre nach Baubeginn wird nundas neue Hafthaus seiner künftigen Nutzung übergeben. Mit dem Neubauhat ein seit mehreren Jahren währender Modernisierungsprozess an dendrei anderen Hafthausbereichen des Kreuzbaus seinen Abschlussgefunden. Von den errichteten vier Etagen sind drei Etagen für denHaftbereich und eine Etage für den Funktionsbereich der Anstaltvorgesehen. Der Neubau wurde an gleicher Stelle des in 2015/2016abgebrochenen Altbaus errichtet. Der winkelförmige Baukörper setztdabei direkt am Knotenpunkt des Kreuzbaus an und wurde unter anderembei einer Mietfläche von 6.290 m² mit insgesamt 220 Haftplätzenausgestattet.Minister der Justiz Nordrhein-Westfalen Herrn Peter Biesenbach:"Die Inbetriebnahme des größten Flügels des zentralen Hafthauses derJVA Rheinbach stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zurVerbesserung der Rahmenbedingungen im Sinne eines modernenJustizvollzugs in Nordrhein-Westfalen dar. Dies wird den Inhaftiertenund den tagtäglich engagiert arbeitenden Mitarbeiterinnen undMitarbeiter zugutekommen. Ich wünsche der neuen Leiterin RenateGaddum stets eine gute Hand und alles Gute für die Zukunft."Die Leiterin der JVA Rheinbach, Frau Renate Gaddum hebt hervor:"Der Neubau des C-Flügels eröffnet die Möglichkeit, diekonzeptionelle Arbeit der JVA Rheinbach fortzusetzen und somit dievollzugliche Arbeit weiter zu differenzieren. Ich freue mich, dieseAufgabe gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiternanzugehen.""Eine angemessene Unterbringung und Beschäftigung der Gefangenenin der JVA Rheinbach ist zugleich der Garant für eine erfolgreicheResozialisierung. Gleichzeitig bleibt die JVA einer der wichtigstenArbeitgeber der Stadt Rheinbach", betont Stefan Raetz Bürgermeisterder Stadt Rheinbach.Gabriele Willems, Geschäftsführerin des BLB NRW sagt abschließend:"Mit dem neuen Zellentrakt C setzen wir hier erfolgreich denSchlusspunkt unter die Modernisierung des gesamten Hafthauses. Einegute Zusammenarbeit aller Beteiligten und im Ergebnis ein weitererwichtiger Baustein für einen zeitgemäßen Justizvollzug in NRW und amStandort Rheinbach."Die vollständige Meldung finden Sie online unter:https://www.blb.nrw.de/BLB_Hauptauftritt/Presse/190930/index.phpPressekontakt:Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRWNiederlassung KölnFrank BuchPresse und KommunikationDomstr. 55-7350668 KölnTelefon: 0221/35660-282E-Mail: frank.buch@blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell