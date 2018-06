Feierliche Amtsübergabe - Stefan Schulte folgt auf Michael Kerkloh als ADV-Präsident - mit klaren Forderungen an die Bundesregierung

Berlin (ots) - Gestern Abend in Berlin überreichte Dr. MichaelKerkloh, Flughafenchef München, feierlich die altehrwürdige Amtskettedes Luftfahrtverbandes ADV an seinen Nachfolger.Mit klaren Forderungen an die Bundesregierung beginnt Dr. StefanSchulte ab 1. Juli 2018, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG, seinePräsidentschaft bei der ADV. "Unsere Flughäfen sind leistungsstarkeVerkehrs- und Logistikknotenpunkte, die den Menschen Mobilität undWohlstand bringen. Die Koalition hat sich vorgenommen, dieWettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrsstandorts Deutschland zustärken. Das freut uns und wir sagen bei der Umsetzung desKoalitionsvertrages die Unterstützung der Flughäfen zu."Zu den Schwerpunkten seiner Präsidentschaft erklärte Dr. StefanSchulte: "Erste Aufgabe muss eine Neuregelung derLuftsicherheitskontrollen sein. Die großen Flughafenstandorte sindbereit, Verantwortung von der Bundespolizei unter Beteiligung derAirlines zu übernehmen. Unser Ziel: Die Kontrollen müssen effektiver,wirtschaftlich effizienter und passagierfreundlicher werden - ohneSicherheitsverlust."Der scheidende Präsident Dr. Michael Kerkloh unterstrich: "Fastsechs Jahren durfte ich das Amt des ADV-Präsidenten ausüben. Ich habedies mit Stolz und Freude getan. Die ADV ist die unverzichtbareStimme der Flughäfen mit einer starken Verankerung in den Ländern, imBund und in Brüssel. Ich freue mich die Amtskette an meinenNachfolger Dr. Stefan Schulte zu übergeben, der als erfahrenerLuftfahrtexperte mit seinem Weitblick für ein modernes undnachhaltiges Flughafenmanagement steht."Im Rückblick auf seine Amtszeit betont Michael Kerkloh: "Bei derADV stand stets die Förderung der Nachhaltigkeit und desInteressensausgleichs ganz oben auf der Agenda. Die gesellschaftlicheAkzeptanz und die internationale Wettbewerbsfähigkeit bedingeneinander. Insbesondere beim Fluglärmschutz konnten deutlicheFortschritte erreicht werden. Deshalb besteht kein Anlass für eineÄnderung des Fluglärmschutzgesetzes."Pressekontakt:Isabelle B. PoldersFachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-PressesprecherinTel.: 030-310 118-14Mobil: 0173-2957 558polders@adv.aeroSabine HerlingFachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-PressesprecherinTel.: 030-310 118-22Mobil: 0176-1062 8298herling@adv.aeroOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuell