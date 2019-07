FehrAdvice & Partners strebt mit neuem Verwaltungsrat bis 2025 die Marktführerschaft als Behavioral Tech Company an

ZürichWien (ots) - Neuer Verwaltungsrat mit Ruth Metzler-Arnold (Vorsitz),Mirjam Bamberger, Jeannine Pilloud und Professor Ernst FehrIn gerade einmal zehn Jahren ist es Fehr Advice gelungen, sich als daseuropaweit führende Beratungsunternehmen für Behavioral Design zu etablieren."Wir haben im Beratungsmarkt mit Verhaltensökonomie wichtige Impulse gesetzt,insbesondere, indem wir Unternehmen und Politik dabei unterstützen, sehr schnellexperimentierfähig zu werden", beschreibt CEO Gerhard Fehr die Entwicklung desUnternehmens. Einen massgeblichen Anteil daran hatte der scheidendeVerwaltungsratspräsident Gerold Bührer, der seit 2014 für die strategischenGrundlagen dieser Erfolgsgeschichte verantwortlich zeichnete.Die nächste strategische Weichenstellung und der damit verbundeneWachstumsschritt wurde durch herausfordernde Digitalisierungsprojekte gutvorbereitet. In den kommenden 5 bis 7 Jahren soll sich das Unternehmen zumMarktführer im Bereich Behavioral Tech entwickeln und seinen Kunden in einerimmer schnelleren und unsichereren Welt die Möglichkeit geben, die sichbietenden Chancen wahrzunehmen, erklärt Fehr: "Wir werden mit unseren einfachenund intuitiven Behavioral Tech Lösungen Unternehmen und die einzelnen Benutzerexperimentierfähig machen. Digitale Lösungen werden nicht mehr der Engpass fürVeränderungen sein, sondern diese möglich machen - und zwar sinnstiftend undselbstlernend. Software war schon immer einer der wichtigsten Verhaltenstreiberin Unternehmen, nur macht sie den Menschen häufig langsamer, weniger kreativ undverhindert Verhaltensänderungen. Wir wollen dies mit unseren Einsichten übermenschliches Verhalten und unserer Digitalisierungskompetenz nachhaltig ändern".Einen ersten Schritt zu dieser strategischen Weiterentwicklung hat dasUnternehmen in punkto Corporate Governance nun gesetzt, erläutert die neueVerwaltungsratspräsidentin Ruth Metzler-Arnold: "Die Kombination von drei Frauenmit internationaler Management-, Politik- und Technologie-Erfahrung mit demrenommiertesten Verhaltensökonomen Europas wird die strategische Performance desgesamten Unternehmens nachhaltig auf ein neues Niveau bringen." Neu zuVerwaltungsrätinnen bestellt wurden die beiden Top-Managerinnen Mirjam Bamberger(44) und Jeannine Pilloud (55).Umfassende technologische, internationale und Management-ExpertiseDie Betriebswirtin Mirjam Bamberger ist seit Ende des Vorjahrs als Head CustomerExperience & Strategy und Mitglied der Geschäftsleitung bei der AXA Versicherungtätig. Darüber hinaus engagiert sie sich im Beirat bei Kickstart Innovation.Jeannine Pilloud hatte nach einem Architekturstudium bisher internationaleFührungspositionen bei IBM, T-Systems und der SBB inne. Seit kurzem ist sieunter anderem als Verwaltungsratspräsidentin im Technologieunternehmen ASCOMtätig.Die frühere Schweizer Bundesrätin, Juristin und diplomierte WirtschaftsprüferinRuth Metzler-Arnold (55) ist Präsidentin des Verwaltungsrats, dem sie bereitsseit 2015 angehört. Sie hat eine Reihe weiterer Mandate inne, etwa bei derBühler AG, Avenir Suisse oder als Präsidentin von Switzerland Global Enterprise.Über Fehr Advice: Die Fehr Advice & Partners AG schafft seit der Gründung inZürich 2010 mit wissenschaftlich evidenzbasiertem Wissen über menschlichesVerhalten nachhaltige Lösungen für die wichtigen Fragen unserer Zeit. DasUnternehmen verfolgt die Vision mit #Experimentability die Welt ein bisschenbesser zu machen.Insgesamt beschäftigt das Behavioral Design-Unternehmen heute rund 30 Personen.Das Unternehmen bietet flexible Arbeits- und Karrieremodelle und erzieltSpitzenrankings als Arbeitgeber (u.a. Top Company bei Kununu).Anfang 2018 wurde in Wien eine Tochtergesellschaft gegründet, die von GerhardFehr und Alexis Johann geleitet wird.Seit Oktober befindet sich das Büro in der Heumühle im 4. Bezirk, im ältestenProfanbau Wiens. http://fehradvice.com/Kontakt:Thomas Goiser+43 664 2410268thomas@goiser.atOriginal-Content von: FehrAdvice & Partners AG, übermittelt durch news aktuell