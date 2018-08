Fehlzeiten-Report 2018: Einladung zur Pressekonferenz von AOK-Bundesverband und WIdO

Berlin (ots) - Geld, Zusammenhalt, eine sinnvolle Tätigkeit - wasist Beschäftigten bei ihrer Arbeit wirklich wichtig? Und wie gutpassen Anspruch und Wirklichkeit zusammen? Der Fehlzeiten-Report 2018des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) geht diesen Fragenauch mit einer Repräsentativbefragung von Erwerbstätigen nach. Dabeibeantwortet er ebenfalls, wie das Sinnerleben im Job Mitarbeitergesundheitlich beeinflusst.Das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) und derAOK-Bundesverband stellen Ihnen den Fehlzeiten-Report 2018 auf einerPressekonferenz vor:Dienstag, 4. September 2018 um 10 UhrTagungszentrum der Bundespressekonferenz,Schiffbauerdamm 4010117 BerlinIhre Gesprächspartner sind:Helmut SchröderStellvertretender Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Institutsder AOK (WIdO) und Mitherausgeber des Fehlzeiten-ReportsAnke BrinkmannLeiterin des Gesundheitsmanagements der BerlinerStadtreinigung/ProkuristinMartin LitschVorstandsvorsitzender des AOK-BundesverbandesHinweis an die Redaktionen:Sie können sich für die Pressekonferenz über unser Online-Formularanmelden: http://aok-bv.de/presse/termine/index_17034.htmlOder per E-Mail an: presse@bv.aok.dePressekontakt:Kai BehrensAOK-Bundesverband030 34646-2309presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell