Hamburg (ots) - In einem am Mittwoch (18. April) im NDR Fernsehengesendeten Bericht von "Zapp" unter dem Titel "Schwierig: Der WDR unddie Belästigungsvorwürfe" ist der Redaktion des Medienmagazins eingravierender Fehler unterlaufen: "Zapp" hat es versäumt, in denBeitrag Antworten der WDR-Pressestelle auf "Zapp"-Nachfrageneinzubauen. Redaktionsleiterin Annette Leiterer: "Dafür bitten wir inaller Form um Entschuldigung."Am Nachmittag und am Abend des Sendetages hatte "Zapp" von derWDR-Pressestelle mehrere E-Mails erhalten. Die letzte Mail aus Köln -sie ging um 19.57 Uhr bei "Zapp" ein - enthielt u. a. eineneinleitenden Text und den Hinweis auf den Schutz derPersönlichkeitsrechte und auf die Unschuldsvermutung."Zapp"-Redaktionsleiterin Annette Leiterer: "In derselben Maildarunter befand sich der Fragenkatalog mit den Antworten derWDR-Pressestelle. Diese Antworten habe ich am Mittwochabend leiderübersehen. Infolgedessen haben die Antworten des WDR und somit diePosition des Senders nicht ausreichend Eingang in dieBerichterstattung von 'Zapp' gefunden."Aus diesem Grund hat die Redaktion den Beitrag mittlerweileoffline gestellt und die Gründe dafür auf der Internet-Seite von"Zapp" erläutert. Dort finden sich nun auch die Antworten derWDR-Pressestelle, die in dem Fernsehbeitrag fehlten. Für die kommendeSendung plant "Zapp" eine Richtigstellung.