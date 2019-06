Fehler, Streit und Werte: Die Erfolgsgeheimnisse deutscher Gründerinnen

Hamburg (ots) - Der Anteil von Gründerinnen in jungen deutschenUnternehmen lag laut Startup Monitor 2018 bei etwa 15 Prozent. Ineiner aktuellen Analyse hat SEMrush deshalb 25 deutscheUnternehmerinnen zu Herausforderungen und Ratschlägen rund um dasSelbstständigmachen befragt und die 5 wichtigsten Tipps für angehendeEntrepreneurinnen zusammengestellt.1. Meinungsverschiedenheiten und Unterschiede sind wichtigDen perfekten Partner oder das perfekte Team gibt es nicht. LautHelena Rothe, Gründerin von Goalgirls, sind Meinungsverschiedenheitenund Unterschiede besonders wichtig. So pushe man sich gegenseitig ausder Komfortzone. "Wenn man dasselbe Ziel hat, aber andereFähigkeiten, macht man so gemeinsam einen viel größeren Schritt nachvorne", sagt Rothe.2. Eine Wertekultur ist grundlegend für WachstumEine Wertekultur trägt laut Nelly Kostadinova, Gründerin vonLingua-World, zur Zugehörigkeit, Loyalität und Motivation derMitarbeiter bei und ist grundlegend für das wirtschaftliche undgesellschaftliche Wachstum. "Die Werte, die mir schon bei derGründung wichtig waren, haben meine Firma mit einem globalen Team von10.000 Freiberuflern stark geprägt", erklärt Kostadinova.3. Fehler gehören dazu - man muss nur aus ihnen lernenFehler gehören dazu. Ebenso sollte man einen gesunden Umgang mitKritik finden, da sie positive, aber auch negative Auswirkungen habenkann. "Was ich empfehle ist, die Dinge, die nicht so gelaufen sind,zu reflektieren. Nur so kann man daraus lernen", sagt Lucia Luciano,Gründerin von Hoe_Mies.4. Rückschläge gehören zum ProzessGerade in Start-ups sind Rückschläge und ungeplante Entwicklungenkeine Seltenheit. Laut Elsa Loy, Gründerin von Work in Process,gehören sie dazu: "Die Frage ist dann, wie man damit umgeht. Manchmalist es besser, bestimmte Ideen und Visionen anders umzusetzen oderganz loszulassen und sich auf das zu konzentrieren, wasfunktioniert."5. Aus den Erfahrungen anderer lernenBei 3.763 Entrepreneurinnen und Entrepreneuren in Deutschlandkommt einiges an Erfahrung zusammen, von der man profitieren kann."Die meisten Start-ups kämpfen anfänglich mit denselben Problemen.Aus den Erfahrungen anderer Gründerinnen zu lernen, hilft dabeienorm", sagt Veronika Riederle, Gründerin von Demodesk. "Es gibt fürso gut wie jede Nische Programme und Gruppen, in denen sich Leuteaustauschen. Diese kann ich jeder Person mit Gründungsabsichten nurempfehlen."Die vollständige Studie von SEMrush finden Sie hier:https://de.semrush.com/lp/female-founders-deutschland/Bildmaterial (Bildnachweis: SEMrush)Infografik Female Founders in Deutschland: https://bit.ly/2TVhOBbThemen, die vorherige Pressemitteilungen zur Studie bereitsbehandelt haben:Interesse an Gründungsfinanzierungen steigt um 267 Prozent:https://bit.ly/2IlAi5qWarum Frauen gründen: Motive & Herausforderungen:https://bit.ly/2WszFAAInformation für Journalisten:Auf Anfrage per Mail an semrush@frauwenk.de kann SEMrush Daten zuverschiedenen Themen innerhalb von 48 Stunden erheben.Über SEMrushSEMrush ist eine SaaS-Plattform für Online-Visibility-Managementund Content Marketing mit der Unternehmen messbare Ergebnisse imOnline Marketing erzielen.Mehr als drei Millionen Marketing-Experten vertrauen SEMrush. DieSaaS-Plattform bietet Analysen und Lösungen für Unternehmen allerBranchen, um Online-Kampagnen kanalübergreifend zu erstellen, zuverwalten und zu messen.SEMrush beinhaltet über 32 Tools für SEO, Content Marketing,Social Media, diverse Markt- und Wettbewerbsanalysen sowie Daten für142 Länder. Eigene API, Integrationen mit Google-Diensten undProjektmanagement-Lösungen machen SEMrush zu einem Must-have für alleUnternehmen, deren Ziel Online-Sichtbarkeit ist. www.semrush.com/dePressekontakt:Agentur Frau Wenk +++ GmbHTel.: +49 (0) 40 329047380E-Mail: semrush@frauwenk.deOriginal-Content von: SEMrush, übermittelt durch news aktuell