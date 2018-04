Fehlende Pressefreiheit in Ungarn ist eine Gefahr für ganz Europa

Berlin (ots) - Nach dem Wahlsieg der nationalkonservativenFidesz-Partei in Ungarn ruft Reporter ohne Grenzen die EuropäischeKommission auf, sich deutlich gegen die Aushöhlung der Pressefreiheitin dem EU-Mitgliedsstaat zu positionieren. Die Regierung vonMinisterpräsident Viktor Orbán bestimmt teilweise mit wörtlichvorgefertigten Stücken die Berichterstattung im staatlichen Rundfunk;sämtliche Regionalzeitungen sind im Besitz Orbán-freundlicherUnternehmer. Auf der Rangliste der Pressefreiheit ist Ungarn seit demAmtsantritt Orbáns 2010 um fast 50 Plätze auf Rang 71 gefallen - eineso starke Verschlechterung ist Europa ohne Beispiel."Die Regierung Orbán zerstört nicht nur den Rechtsstaat in Ungarn,sie ist eine ernsthafte Gefahr für die Demokratie in ganz Europa",sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. "Wenn die EuropäischeKommission dem tatenlos zusieht, ist das in höchstem Maßefahrlässig."MEDIEN IM WAHLKAMPF: FEST IN DER HAND DER REGIERUNGIn den Monaten vor der Parlamentswahl hat sich das Ungleichgewichtim stark polarisierten ungarischen Mediensystems besonders deutlichgezeigt. Durch die erdrückende Übermacht Fidesz-naher Medien vorallem im Rundfunk waren Kandidaten der Opposition kaum Gegenstandsachlicher Berichterstattung, sondern vor allem Ziel vonVerleumdungskampagnen. Mitte März verhängte die NationaleWahlkommission eine symbolische Strafe von einer Million Forinth (ca.3.200 Euro) gegen den staatlichen Fernsehkanal M1, weil er den zurWahl stehenden Parteien nicht die gleiche Sendezeit einräumte. DerSender hatte Kandidaten der Opposition nicht einmal in Berichten überdiese selbst zu Wort kommen gelassen. (http://t1p.de/wmv0) Dasungarische Verfassungsgericht bestätigte wenig später dieEntscheidung der Wahlkommission.Ende Februar beschrieben zwei Mitarbeiter der staatlichenMedienholding MTVA im Sender Al-Dschasira, dass Redaktionen teilweisewörtlich vorgefertigte Berichte von der Regierung erhielten, die sieauszustrahlen hätten. Die Whistleblower berichteten vonKontaktpersonen in den Redaktionen, die Fidesz-Themen platzierten undfür eine entsprechende Wortwahl sorgten. (http://t1p.de/gjzb) DieRegierung Orbán hatte die öffentlich-rechtlichen Sender nach ihremAmtsantritt 2010 in der staatseigenen Medienholding MTVAzusammengefasst und veranlasst, dass die Nachrichtenagentur MTI ihrMaterial kostenlos anbietet. Auf diese Weise verdrängte die Agentursämtliche Wettbewerber vom Markt und wurde vor allem für regionaleMedien zum alleinigen Nachrichtenlieferanten.HAUSVERBOTE UND SCHMUTZKAMPAGNEN GEGEN KRITISCHE JOURNALISTENRegierungskritische und investigative Berichterstattung findetüber Online-Portale wie 444.hu, direkt36.hu, atlatzso.hu einedeutlich geringere Leserschaft. Ein größeres Publikum erreicht sie inEinzelfällen allein aus wirtschaftlichen Gründen: Derreichweitenstarke Privatsender RTL Klub übernimmt Material vondirekt36.hu und atlatzso.hu in sein Programm, seit die Regierung demSender vor einigen Jahren eine Sondersteuer auferlegte. Und dieMedien im Besitz des Unternehmers Lajos Simicska, darunter dieTageszeitung Magyar Nemzet und der Nachrichtensender HírTV, berichtenerst kritisch über die Regierung, seit sich Simicska - bis dahin einenger Freund des Premiers - 2015 mit Orbán entzweite.In der täglichen Arbeit werden regierungskritische Redaktionennicht nur durch die selektive Verteilung staatlicher Anzeigen und dieVergabe von Frequenzen benachteiligt. Etlichen Journalisten ist derZugang zum Parlament verwehrt. Der Parlamentssprecher kannHausverbote nach eigenem Ermessen aussprechen und schließt wahlweiseeinzelne Reporter oder ganze Redaktionen aus. Minister und Direktorenöffentlicher Einrichtungen dürfen nur nach vorheriger Erlaubnis durchdas Büro des Premierministers mit Journalisten sprechen.Akkreditierungen für Pressekonferenzen werden willkürlich vergeben,oft werden nur die Fragen regierungstreuer Journalisten zugelassen.(http://t1p.de/pgy6)Beispiellos war eine Schmutzkampagne gegen ungarische oderungarisch-stämmige Korrespondenten ausländischer Medien auf demregierungsnahen Portal 888.hu im September 2017. Es veröffentlichteeine Liste namentlich aufgeführter Journalisten und verunglimpfte sieals ausländische Propagandisten des ungarnstämmigen US-MilliardärsGeorge Soros (http://t1p.de/sb3i).GESAMTE REGIONALPRESSE GEHÖRT ORBÁN-TREUEN UNTERNEHMERNNeben dem staatlichen Rundfunk informiert sich die Bevölkerung inUngarn vor allem aus der regionalen Presse, die seit dem Sommer 2017vollständig im Besitz Fidesz-naher Unternehmer ist.(http://t1p.de/6vq1) Der Oligarch Lörinc Mészáros - ein Schulfreundund enger Verbündeter Orbáns - hatte mit seinem Verlag Opimus Pressbereits Oktober 2016 das Unternehmen Mediaworks Hungary gekauft, demder Großteil der ungarischen Regionalpresse gehört. Ende Juli 2017verkaufte das österreichische Unternehmen Russmedia die dreiTageszeitungen Hajdú-Bihari Napló, Észak-Magyarország undKelet-Magyarország an die Firma Media Management Development Kft, diedem österreichischen Unternehmer Heinrich Pecina nahesteht.Der Filmproduzent Andrew Vajna, der die Regierung seit 2011 alsBeauftragter für die Filmindustrie unterstützt, kaufte im August 2017schließlich die Pressegruppe Lapcom, zu der unter anderem dieRegionalzeitungen Délmagyarország und Kisalföld und dieBoulevardzeitung Bors gehören. 2015 hatte Vajna mit Krediten von zweistaatsnahen Banken bereits den zweitgrößten Privatsender Ungarns, TV2, gekauft, außerdem besitzt er den Radiosender Radio 1.(http://t1p.de/n7sr)UNABHÄNGIGE REDAKTIONEN ZERSCHLAGENAm 8. Oktober 2016 wurde in einer Nacht- und Nebelaktion dieauflagenstärkste überregionale Tageszeitung Ungarns Népszabadságeingestellt. (http://t1p.de/itxs) Ohne jede Ankündigung standen ihreRedakteure am nächsten Morgen vor verschlossenen Türen. IhreE-Mail-Zugänge waren gesperrt, das Online-Archiv der Zeitungabgeschaltet worden. Das Unternehmen Mediaworks Hungary, dem dieZeitung gehörte, argumentierte, das Blatt habe zu hohe Verlustegemacht. Mitarbeiter der Zeitung hingegen sehen eine politischeMotivation: Wenige Tage zuvor hatte Népszabadság über einenKorruptionsskandal berichtet, in den ranghohe Fidesz-Politikerverwickelt waren. Die Zeitung galt als wichtige Stimme der linkenOpposition und regierungskritischer Intellektueller. Wenige Wochennach der Schließung von Népszabadság ging Mediaworks Hungary, daszuvor zum Firmenimperium von Heinrich Pecina gehört hatte, in denBesitz des Oligarchen und Orbán-Freunds LÅ'rinc Mészáros über. Dergab im Dezember 2016 bekannt, die Zeitung werde den Betrieb nichtwieder aufnehmen (http://t1p.de/chgf).Zwei Jahre vorher war die Redaktion von origo.hu zerstört worden,die durch exklusive Geschichten, interessante Hintergrundstücke underfolgreiche Experimente mit Multimedia-Inhalten eine breiteLeserschaft erreicht hatte. Die Seite gehörte zu Magyar Telekom,einer Tochterfirma der Deutschen Telekom, die damals mit derungarischen Regierung über die Vergabe neuer Mobilfunkfrequenzenverhandelte. Kurz nachdem das Portal einen Spesenskandal aufgedeckthatte, in den Viktor Orbáns Kanzleichef János Lázár verwickelt war,wurde im Juni 2014 überraschend Chefredakteur Gergö Sáling entlassen(http://t1p.de/htlt). Fast die Hälfte der Origó-Redakteure kündigtedanach aus Solidarität mit Sáling (http://t1p.de/3nch). Die Telekomverkaufte Origó an das Fidesz-nahe Unternehmen New Wave Media underhielt sowohl die gewünschten Mobilfunkfrequenzen als auch einenmilliardenschweren staatlichen Auftrag für den Breitbandausbau.(http://t1p.de/doof)RADIKALER UMBAU DES MEDIENSYSTEMS SEIT 2010Die Grundlage für die staatliche Dominanz des ungarischenMediensystems hatte die Regierung von Viktor Orbán bereitsunmittelbar nach ihrem Antritt 2010 gelegt: Sie brachte ein schwammigformuliertes Mediengesetz auf den Weg, das die Medien zu"ausgewogener Berichterstattung" verpflichtet, welche die "nationaleIdentität" stärken soll und weder die "öffentliche Moral" noch die"menschliche Würde" verletzen darf.Die Regierung schuf die Nationale Medien- undKommunikationsbehörde NMHH, deren Mitglieder ausschließlich sieselbst ernannte und die sie mit umfangreichen Kompetenzenausstattete: Die NMHH ist nicht nur für den staatlichen Rundfunkzuständig, sondern für sämtliche in Ungarn erscheinenden Medien. 