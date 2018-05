Fehlanreiz der Doppelverbeitragung beseitigen und § 6a EStG endlich reformieren!

Berlin (ots) - Die aba setzt sich dafür ein, die doppelteBeitragslast von Betriebsrenten zur Krankenversicherung abzuschaffen."Die doppelte Beitragslast ist unsystematisch und unfair. FürRiester-Betriebsrenten hat das Betriebsrentenstärkungsgesetz dieseneklatanten Fehlanreiz nun endlich beseitigt. Jetzt müssen auch alldie anderen Fälle der zweimaligen Verbeitragung angegangen werden,"forderte Heribert Karch, Vorsitzender der aba Arbeitsgemeinschaft fürbetriebliche Altersversorgung im Rahmen der 80. Jahrestagung derArbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung am 3. Mai vormehr als 700 Betriebsrenten-Experten in Berlin."Wer derzeit vor dem Hintergrund voller Kassen überBeitragssenkungen in der gesetzlichen Krankenversicherung spricht,der kommt nicht umhin, zunächst einmal die beitragsrechtlichenFehlanreize in der bAV zu beseitigen", mahnte Karch.Gleichzeitig bestehe weitergehender dringender Handlungsbedarf,z.B. bei § 6a EStG, der für Direktzusagen maßgeblichen steuerlichenRegelung."Der mit Abstand gewichtigste Durchführungsweg der betrieblichenAltersversorgung, die rückstellungsbasierte Direktzusage, wird vomGesetzgeber seit Jahrzehnten stiefmütterlich behandelt. Zwar hat esunlängst Entschärfungen im Handelsbilanzrecht gegeben, aber derRechnungszins im Steuerrecht ist seit Jahren zu hoch, dasBewertungsverfahren veraltet, das Schriftformerfordernis in Zeitender Digitalisierung überholt und das Nachholverbot nicht mehrbegründbar," erklärte Karch.Folgende vier strukturelle Probleme bedürfen nach Auffassung deraba einer zügigen Lösung:- Der steuerlich vorgeschriebene Abzinsungssatz von 6% ist angesichtsdes Niedrigzinsumfeldes deutlich zu hoch.- Das steuerlich vorgegebene Bewertungsverfahren ist in Bezug aufmoderne, effiziente und flexible Zusageformen nicht sachgerecht.- Der Wechsel vom Schriftformerfordernis auf die Textform würde esArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ermöglichen, sich ohne großenAufwand über Intranetportale, etc. für eine betrieblicheAltersversorgung zu entscheiden.- Das Nachholverbot verhindert die sachgerechte Korrektur von Fehlernbei der Rückstellungsbildung und hat im gegenwärtigen rechtlichenUmfeld keine Berechtigung mehr.Die aba ist der deutsche Fachverband für alle Fragen derbetrieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft und demÖffentlichen Dienst. Sie ist parteipolitisch neutral und setzt sichseit nunmehr 80 Jahren unabhängig vom jeweiligen Durchführungsweg fürden Bestand und Ausbau der betrieblichen Altersversorgung in derPrivatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst ein.Pressekontakt:Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitKlaus Stiefermann030 3385811-10Klaus.Stiefermann@aba-online.deOriginal-Content von: Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (aba), übermittelt durch news aktuell