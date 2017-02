Unterföhring (ots) - Hille Feicken, Benedetta Carlini, MargareteRenner - drei starke Frauen im Fegefeuer des Mittelalters. ImAnschluss an das große SAT.1 TV-Event "Die Ketzerbraut" zeichnet dieDokumentation "Verdammt - Das wahre Schicksal der Ketzerinnen" dieLebensgeschichten dreier Frauen im Mittelalter nach. Sie kämpften fürihre Rechte, ihren Glauben, ihre Überzeugungen oder auch für ihreeigene Stellung und Macht. Doch damit stellten sie sich nicht nurgegen die rigide Männergesellschaft, die Frauen konsequentunterdrückte, sondern auch gegen die Kirche. Die katholische Kirchesah ihre Alleinherrschaft in Glaubensdingen bedroht und verfolgteAbweichler mit brutaler Konsequenz als Ketzerinnen. Nur durch dieBerufung auf Gott und die Religion konnten die Frauen ausbrechen ausder Ordnung, die ihnen die Männer auferlegt hatten."Verdammt - Das wahre Schicksal der Ketzerinnen", Doku imAnschluss an das große SAT.1 TV-Event "Die Ketzerbraut" am Dienstag,14. Februar 2017, um 22:50 UhrKontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Michael Ulich Kommunikation/PR- Factual & Sports Tel.: 089/9507-7296Michael.Ulich@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell