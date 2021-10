Feel Foods notiert an der Börse Frankfurt

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia – 21. Oktober 2021 – Feel Foods Ltd. (das „Unternehmen“ oder „Feel Foods“) (CSE: „FEEL“) (OTC: „FLLLF„) (FWB: „1ZF“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen wurden und unter dem Börsensymbol „1ZF“, der Wertpapierkennnummer (WKN) A3CWCQ und der Internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) CA31431T1003 gehandelt werden.

Die Stammaktien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung