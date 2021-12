Feel Foods bringt Eier- und Speckprodukte auf pflanzlicher Basis “auf den Frühstückstisch”

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – 9. DEZEMBER 2021 – FEEL FOODS LTD. („Feel Foods“) (CSE: „FEEL“) (OTC: „FLLLF“) (FWB: „1ZF“) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen derzeit an der Entwicklung von Eier- und Speckprodukten auf pflanzlicher Basis arbeitet und diese in Kürze auf den Markt bringen wird.

Die traditionellen Frühstückssegmente im Sektor für pflanzliche Lebensmittel verzeichnen ein ‚kometenhaftes' Wachstum



