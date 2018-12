Fedex: Geschäft brummt weniger – heute Fed-Sitzung

Fedex verdient weniger – das gibt der amerikanische Logistikriese am Dienstag bekannt. Das Papier gilt als besonders verlässlicher Konjunkturindikator. Laufen bei Fedex die Geschäfte rund, brummt die globale Konjunktur. Die Fedex-Aktie (WKN: 912029) verliert nachbörslich -5%.

Noch im September hatte Fedex die Jahresprognose nach oben geschraubt. Neben den wachstumsstarken Internetaktien, gerät nun auch der Branchenführer der Branche in Bedrängnis, die Dienstleistungen für Automobil- & Maschinenbau, Pharma und viele mehr erbringt. Vor der wichtigen Fed-Sitzung heute Abend (MEZ) gibt es genügend Gesprächsstoff.

Zurzeit kommen viele denkbar ungünstige Faktoren zusammen: eine sich abzeichnende Zinserhöhung durch die US-Notenbank heute Abend (die vierte in diesem Jahr), verhaltene Prognosen vieler wichtiger Index-Schwergewichte, dazu ein regelmäßiges Aufflammen des Handelsstreits zwischen den USA & China.

Apropos Fed: US-Präsident Trump hatte sich wie erwartet im Vorfeld der Zinssitzung am Mittwochabend (die Verkündung des Zinsentscheids wird für 20 Uhr MEZ erwartet) zu Wort gemeldet und die Fed vor einem „weiterem Fehler“ gewarnt.

I hope the people over at the Fed will read today’s Wall Street Journal Editorial before they make yet another mistake. Also, don’t let the market become any more illiquid than it already is. Stop with the 50 B’s. Feel the market, don’t just go by meaningless numbers. Good luck!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2018