"Federation of European Social Employers" traf Gesundheitsminister der Tschechischen Republik - BILD

Wiener Neustadt / Prag (ots) - Hat die Langzeitpflege eine Zukunftin Europa? Was können wir voneinander lernen? Fragen, die bei eineminternational hochranging besetzten Kongress in Prag diskutiertwurden. Unter den Vortragenden waren auch der Präsident der"Federation of European Social Employers" Gregor Tomschizek und seinStellvertreter Jiri Horecky. Sie trafen auch auf denGesundheitsminister der Tschechischen Republik Adam Vojtech.500 VertreterInnen des Sozial- und Gesundheitssektors sowiePolitik aus Europa, Nordamerika und Australien nahmen an demEAHSA-EDE-Kongress "Future of Long-term Care in Europe" MitteSeptember in Prag, Tschechische Republik, teil. Im Rahmen desKongresses trafen der Geschäftsführer der Volkshilfe NÖ / SERVICEMENSCH GmbH Gregor Tomschizek, in seiner Funktion als Präsident der"Federation of European Social Employers" mit dem Gesundheitsministerder Tschechischen Republik Adam Vojtech zusammen und informierte ihnüber die Ziele und Mitgliedschaft."Das Thema Pflege ist in Österreich und ganz Europa aufgrund derAlterspyramide eine große Herausforderung", so Präsident GregorTomschizek, "wir können uns viel voneinander abschauen und in vielenBereichen wie Fachkräftemangel, Qualifikation und Migrationzusammenarbeiten. Davon profitieren dann alle.""Pflege in Europa befindet sich im Wandel und steht vor großenHerausforderungen für die Zukunft ", so die stellvertretendePräsidentin Jiry Horecky und Mitorganisator des Kongresses, "es warder erste Kongress des "European Ageing Network" (früher EDE undEAHSA) und eine Öffnung für entscheidende Themen. Wir diskutiertendie Rolle der Europäischen Kommission und der Mitgliedstaaten in derSozialpolitik. Welche Vision haben für 2030? Die Zukunft ist dieeuropäische Zusammenarbeit."