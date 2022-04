Federal Reserve Bank: Präsident ist optimistisch!

Der Präsident der Chicagoer Federal Reserve Bank, Charles Evans, irrte sich zwar bei der Annahme, dass die Inflation nur vorübergehend sein würde, aber er ist optimistisch, was die Stärke der Wirtschaft angeht, sagte er am Montag in Detroit. Bestimmte Waren, Autos, Möbel und Energiepreise treiben den Verbraucherpreisindex in die Höhe, sagte Evans der Kolumnistin der Detroit Free Press, Susan Tompor,… Hier weiterlesen