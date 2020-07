Federal Realty vs. W. P. Carey: Eindeutig! Dieser US-REIT ist für mich attraktiver!

Weitere Suchergebnisse zu "Federal Realty Investment Trust":

Na, mal wieder Lust auf einen spannenden Dividendenvergleich? Ja, das kann ich nur zu gut verstehen. Dividendenaktien und passive Einkünfte sind ein starkes Thema. Der Bereich der Real Estate Investment Trusts als Dividenden-Pur-Pakete ist dabei besonders attraktiv.

Zwei US-REITs, die als sehr zuverlässig gelten, sind die von Federal Realty (WKN: 985247) und von W. P. Carey (WKN: A1J5SB). Aber, mal im Ernst: Welche dieser Immobiliengesellschaften ist attraktiver?

Eine Frage, die ich jetzt recht eindeutig beantworten kann. Zumindest für mich. Aber riskieren wir zunächst einen Blick auf diese beiden Gesamtpakete. Sowie darauf, was Investoren wissen sollten. Natürlich mit Blick auf Bewertung und Dividende. Aber auch in Anbetracht der jeweiligen Ausrichtung.

Federal Realty: Dividendenkönig, aber …

Ein erster Real Estate Investment Trust, der sehr, sehr zuverlässig ist, zumindest historisch, ist Federal Realty. Seit nunmehr über 50 Jahren zahlen die US-Amerikaner eine in jedem Jahr mindestens einmal angehobene Dividende aus. Derzeit beläuft sich die quartalsweise Ausschüttung auf 1,05 US-Dollar. Bei einem derzeitigen Aktienkursniveau von 76,13 US-Dollar (28.07.2020, maßgeblich für alle Kurse) und auf das Gesamtjahr hochgerechnet entspricht das einer Dividendenrendite von 5,51 %. Das ist ziemlich attraktiv. Aber warum?

Eine spannende Frage. Und gerade jetzt könnte Federal Realty ein besonders hohes Risiko besitzen. Ja, trotz der hohen Dividendenqualität. Dieser spezielle US-amerikanische Real Estate Investment Trust setzt nämlich auf den Einzelhandel. Oder, genauer gesagt, auf Einzelhandelsflächen in Shoppingcentern in sehr, sehr exklusiven Lagen. Diese Standorte genießen zwar einen hervorragenden Ruf. Und, keine Frage: Das mag eine gewisse Qualität der Mieter nach sich ziehen. Das Coronavirus und ein noch immer vorhandener Einbruch beim Aktienkurs von ca. 40 % zeigen jedoch: Der Markt scheint das Risiko einzupreisen, das jetzt von der Branche ausgeht. Zumal E-Commerce ein Stichwort ist, das ebenfalls drückt.

Aber werfen wir noch einen Blick auf aktuelle Zahlen und Prognosen: Grundsätzlich sind zwar alle 104 Shoppingcenter offen, wie das Unternehmen Anfang Juni verkündet hat. Allerdings sind zum damaligen Zeitpunkt nur 54 % der Geschäfte auch geöffnet gewesen. Das zeigt, dass hier grundsätzlich ein Rückschlagspotenzial lauern könnte.

Im ersten Quartal ist hiervon allerdings nichts zu spüren gewesen: Die Funds from Operations beliefen sich auf starke 1,50 US-Dollar. Allerdings zeigt der Ausblick, dass Federal Realty grundsätzlich Probleme beim Coronavirus hat. Die operative Entwicklung gilt es daher zumindest im Auge zu behalten.

W. P. Carey: Kein König, aber …

Die Aktie von W. P. Carey ist zwar noch nicht königlich. Allerdings hat auch dieser US-amerikanische Real Estate Investment Trust seit dem Börsengang im Jahre 1998 die eigene Dividende konsequent angehoben. Ja, zuletzt sogar vierteljährlich. Und ja, auch ein weiteres Mal in Zeiten des Coronavirus. Das wiederum könnte zeigen: Das Management gibt sich hier verhalten optimistisch.

W. P. Carey gilt dabei auch als breiter diversifizierter REIT. Der Einzelhandel ist zwar ein Schwerpunkt der US-Amerikaner. Allerdings gehören hierzu unter anderem auch Baumärkte, wie beispielsweise die deutsche Kette Hellweg, die zu den größten Mietern zählen. Mieter, die jetzt alles andere als geschlossen haben und weiterhin fleißig Miete zahlen können.

Wie W. P. Carey außerdem bekannt gegeben hat, ist der operative Alltag in Zeiten des Virus weiterhin stabil gewesen: Zuletzt beliefen sich die Mieteinnahmen bei starken 95 %, ja, auch in Teilen des zweiten Quartals. Das könnte hier wiederum für eine stärkere, defensive Klasse sprechen. Zumal eben nicht alle über 1.200 Immobilien eine Verbindung zum Einzelhandel haben.

Die Dividende ist bei W. P. Carey sogar höher: Derzeit zahlt der US-REIT 1,042 US-Dollar pro Quartal an die Investoren aus, die bei einem Aktienkurs von 69,37 US-Dollar einer Dividendenrendite von 6,00 % entsprechen würden. Ein insgesamt breiterer und sogar preiswerterer Mix.

Wenn ich jetzt wählen müsste …

Keine Frage: Sowohl Federal Realty als auch W. P. Carey besitzen Risiken in Zeiten des Coronavirus. Allerdings erscheint mir die Ausrichtung bei W. P. Carey jetzt etwas defensiver und stabiler. Deshalb würde ich mich jetzt eher für diesen US-REIT entscheiden. Wobei es definitiv ratsam sein könnte, die Quartalsberichtssaison abzuwarten und zu schauen, wie sich das vermutlich coronabedingt schwächere zweite Quartal entwickelt hat.

