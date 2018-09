Federal Agricultural Mortgage: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Federal Agricultural":

Am 07.09.2018 ging die Aktie Federal Agricultural Mortgage an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 78,24 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Federal Agricultural Mortgage haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,47 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Federal Agricultural Mortgage damit 13,35 Prozent über dem Durchschnitt (11,12 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Specialty Finance" beträgt 13,58 Prozent. Federal Agricultural Mortgage liegt aktuell 10,88 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Dividende: Derzeit schüttet Federal Agricultural Mortgage nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Specialty Finance. Der Unterschied beträgt 0,34 Prozentpunkte (2,96 % gegenüber 2,62 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,22 ist die Aktie von Federal Agricultural Mortgage auf Basis der heutigen Notierungen 58 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Specialty Finance" (26,61) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".