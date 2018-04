Im Feder-Frack zum Tanz in den Mai / Die Deutsche Wildtier Stiftung: Jetzt findet die Balz der letzten Birkhähne statt

Hamburg (ots) - Let`s dance: Im schwarzen Feder-Frack erscheintder Birkhahn zur spektakulären Tanz-Show, um die Hühner zu betören.Die Show beginnt mit aufgeplustertem Gefieder und ausgebreitetenFlügel. Zischend und kullernd singt er sein "Liebeslied" undpräsentiert dem Rivalen dabei seine geschwellte Brust, um Stärke zudemonstrieren. Der Tanz in den Mai der Birkhähne ist eine ernsteAngelegenheit, denn der Erfolg der Balz ist für die Arterhaltungnicht unerheblich. In der Lüneburger Heide leben heute weniger als200 Individuen."Bis Mitte des zwanzigsten Jahrhundert war das Birkhuhn - Tetraotetrix - noch ein Allerweltsvogel", sagt Dr. Andreas Kinser von derDeutschen Wildtier Stiftung, "heute ist der Charaktervogel der Mooreund Heidelandschaften vom Aussterben bedroht." Durch die Entwässerungder Moore und die Aufforstung großer Heideflächen verlor das Birkhuhnbuchstäblich an Boden. "Nur durch intensive Pflegemaßnahmen lassensich die letzten geeigneten Biotope für Birkhühner erhalten",erläutert Kinser. Die Deutsche Wildtier Stiftung hatte das Institutfür Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung der StiftungTierärztliche Hochschule Hannover - kurz ITAW - damit beauftragt,eine Übersicht der bisher geleisteten Pflegemaßnahmen in der Heidezusammenzustellen. Das Ergebnis liegt nun vor."Für den Erhalt der letzten Birkhühner werden sehr vieleAnstrengungen unternommen", sagt Dr. Egbert Strauß,wissenschaftlicher Leiter des Projektes am ITAW. Besonders wichtigist das Offenhalten der Kernlebensräume. "Auf den großenTruppenübungsplätzen sorgt die Nutzung dafür, dass Heideflächen nichtvon Wald besiedelt werden", so Strauß weiter. Im NaturschutzgebietLüneburger Heide muss diese Arbeit von Hand erledigt werden. Selbstin einigen Forstämtern wurden kleinere Waldflächen gerodet, damitsich dort wieder Heideflächen als Trittsteinbiotope zwischen dengrößeren Vorkommen der Birkhühner entwickeln können. Da die scheuenBodenbrüter aber mindestens 300 Meter Abstand zum nächsten Waldrandeinhalten, müssen diese groß genug sein.Der Tanz der Birkhähne dauert in der Lüneburger Heide noch bisEnde Mai. Wenn der Tanz in den Mai erfolgreich war, brütet die Hennedanach in einer einfachen Erdmulde etwa acht braun gesprenkelte Eieraus. Die Nestflüchter sind schon nach 14 Tagen flugfähig.Kostenloses Bildmaterial: www.Presse.DeutscheWildtierStiftung.dePressekontakt:Eva Goris, Pressesprecherin, Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg,Telefon 040 9707869-13, Fax 040 9707869-19,E.Goris@DeutscheWildtierStiftung.de, www.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell