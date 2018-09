Fed hebt Zins an – Gegenwind für den Boom

Auf ihrer Sitzung am 26. September 2018 hat der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Fed) den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben, so dass die Federal Funds Rate jetzt in einer Bandbreite von 2,00 – 2,25 Prozent liegt.

Es ist die starke US-Wirtschaft, die die Fed veranlasst hat, mit ihren Zinssteigerungen fortzufahren und sich damit von der „akkommodieren“ Geldpolitik zu verabschieden.

Die Fed-Räte haben in ihrer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Thorsten Polleit.