Die Fed erschüttert das Zahlungssystem der Bankenindustrie

Die Federal Reserve kündigte kürzlich an, einen neuen Zahlungs- und Abwicklungsdienst namens FedNow zu entwickeln, der es den Banken ermöglichen würde, Zahlungen in Echtzeit auch nachts und am Wochenende abzuwickeln. Viele sagen, dass dieser Schritt längst überfällig ist, da die derzeitige öffentlich betriebene ACH-Zahlungsinfrastruktur fast ein halbes Jahrhundert alt ist.

Ziel ist, es Banken aller Größenordnungen in den gesamten Vereinigten Staaten zu ermöglichen, ihren Kunden nahezu sofortige Zahlungs- und Abwicklungsdienstleistungen anzubieten. Wie die Gouverneurin des Federal Reserve Board, Lael Brainard, in einer Pressemitteilung sagte: „Jeder verdient die gleiche Fähigkeit, Zahlungen sofort und sicher zu tätigen und zu erhalten, und jede Bank verdient das gleiche Potenzial, diesen Dienst ihren Kunden anzubieten.“

Gibt es nicht bereits Echtzeitzahlungsdienste?

Es gibt ein aktuelles Echtzeitzahlungssystem, das von The Clearing House als RTP-Netzwerk bezeichnet wird. Es wurde entwickelt und ist im Besitz einiger der größten Geschäftsbanken der Welt, darunter Bank of America (WKN:858388), Capital One (WKN:893413), Wells Fargo (WKN:857949), JPMorgan Chase (WKN:850628) und etwa 20 weitere.

Dieses Netzwerk bietet 24 Stunden am Tag Echtzeitzahlungs- und

-abwicklungsmöglichkeiten. Das Problem ist, dass es nur langsam zu kleineren Finanzinstituten gelangt ist, was den Großbanken einen Vorteil verschafft hat. Denk darüber nach: Wenn man am Freitagabend bezahlt wird und die Wahl hat, sofort über eine große Bank Zugang zu seinem Geld zu erhalten oder bis Montag zu warten, bis die Zahlung bei einer kleineren Bank erfolgt – welche Bank würde deiner Meinung nach mehr Kunden bekommen?

Es wird einige große Gewinner geben

Aus den von mir gerade genannten Gründen könnten kleinere Banken durchaus Gewinner eines von der Fed entwickelten Echtzeitzahlungssystems sein. Es ist jedoch unklar, wie viel sie davon profitieren werden. Während die Option derzeit bei kleineren Banken nicht weit verbreitet ist, ist es das Ziel, sie bis 2020 in alle US-Konten zu integrieren. Darüber hinaus könnten die Banken einen Rückgang der Einnahmen aus Kontokorrentkreditgebühren verzeichnen, da die Mittel der Verbraucher früher zur Verfügung stehen würden.

Die größten Gewinner dieses Schrittes sind die amerikanischen Verbraucher, die einen schnelleren Zugang zu ihrem Geld erhalten würden, unabhängig davon, mit welcher Institution sie zusammenarbeiten. Nicht nur wäre das bequemer als die aktuelle Situation für Millionen von Amerikanern, die von der Hand in den Mund leben, es könnte auch möglicherweise Geld in Form von Überziehungsgebühren, Kreditkartenzinsen und auf andere Weise sparen, indem es ihnen früher Zugang zu ihrem Geld ermöglicht.

Es könnte auch einige große Verlierer geben

Großbanken könnten aus verschiedenen Gründen potenzielle Verlierer sein. Am offensichtlichsten ist, dass so allen Banken unabhängig von der Größe die gleichen Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, um die Wettbewerbsbedingungen zu verbessern. Die rund 1 Mrd. US-Dollar, die Großbanken für die Entwicklung des Clearing-House-Services ausgegeben haben, könnten am Ende verschwendetes Geld sein.

Stellen, die Kassenkredite vergeben, könnten hier auch Verlierer sein, und zwar solche, für die die meisten Leser wahrscheinlich keine Träne vergießen würden. Diese Unternehmen machen ein gutes Geschäft mit den Verzögerungen bei der Zahlungsabwicklung, sodass, wenn die Verbraucher sofortigen Zugang zu ihren Gehältern haben, sie weniger Bedarf an Kurzzeitdarlehen haben werden.

Ein weiterer großer Verlierer könnte die Kryptowährungsindustrie sein. Um fair zu sein, nicht alle Kryptowährungen werden in erster Linie als Form der Geldüberweisung verwendet. Einer der Hauptvorteile der Verwendung von Kryptowährungen für den Versand von Zahlungen sind Geschwindigkeit und Verfügbarkeit. Wenn Banken Zahlungen sofort und außerhalb der Banköffnungszeiten senden und empfangen können, würde das natürlich die Attraktivität von Kryptowährungen verringern. Dazu gehört auch das Kryptowährungsprojekt von Facebook (WKN:A1JWVX) Libra, das hauptsächlich als Sofortzahlungssystem gedacht ist.

Wir sind noch einige Jahre davon entfernt

Um ganz klar zu sein, ist es wichtig zu betonen, dass sich das neue Zahlungssystem der Fed noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet. Das neue Echtzeitzahlungssystem wird kein Unternehmen der Bankenbranche sofort betreffen.

In der Pressemitteilung sagte die Fed, sie gehe davon aus, dass der FedNow-Dienst 2023 oder 2024 verfügbar sein werde, sodass wir im besten Fall mindestens vier Jahre vor der Markteinführung stehen, was die Branche frühzeitig auf das neue System reagieren lassen sollte.

