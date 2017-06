Fed-Sitzung voraus!

Diese Woche steht die nächste reguläre Fed-Sitzung an – am Mittwoch wird die Entscheidung in Bezug auf einen weiteren Zinsschritt fallen. Das Ergebnis wird dann per Pressekonferenz kommuniziert werden. Welches ist das wahrscheinlichste Szenario?

Hinweise durch die heutige Auktion von US-Staatsanleihen?

Ich tippe eher darauf, dass der nächste kleine Zinsschritt (= 25 Basispunkte) diesmal noch nicht erfolgen wird. Doch mal schauen, was die anderen Marktteilnehmer(innen) denken – einen interessanten Hinweis darauf könnte das heutige Ergebnis der Auktion neuer US-Staatsanleihen geben.

Denn es werden heute eine ganze Reihe neuer US-Staatsanleihen versteigert. Um das einzuordnen: Bei der letzten Auktion wurden die 3jährigen Papiere zu 1,57% und die 10jährigen zu 2,4% zugeteilt. Gegen 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit wissen wir, wie die Renditen bei der heutigen Auktion aussehen werden.

