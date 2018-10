Fed Cup-Tickets für Braunschweig ab sofort erhältlich

Hamburg (ots) - Hamburg, 11. Oktober 2018 - Der Ticketverkauf fürdie Fed Cup-Erstrundenbegegnung in Braunschweig zwischen dem PorscheTeam Deutschland und Weißrussland ist gestartet.Erhältlich sind die Eintrittskarten (ab 22,50 Euro) für dieMatches am 9. und 10. Februar 2019 in der Volkswagen Halle onlineüber ADticket.de sowie telefonisch über die Tickethotline* 0180 60504 00. Erstmals seit 18 Jahren trägt die deutsche Nationalmannschaftim Damentennis eine Begegnung im Fed Cup wieder in Norddeutschlandaus.Preisübersicht für die zweitägige Begegnung am 9. und 10. Februar2019:Dauerkarte (Sa & So) Kategorie 1 90,00 Euro Dauerkarte (Sa & So)Kategorie 2 65,00 Euro Tageskarte Kategorie 1 55,00 Euro TageskarteKategorie 2 40,00 Euro Dauerkarte (Sa & So) Kategorie 1 ermäßigt45,00 Euro Dauerkarte (Sa & So) Kategorie 2 ermäßigt 35,00 EuroTageskarte Kategorie 1 ermäßigt 32,50 Euro Tageskarte Kategorie 2ermäßigt 22,50 Euro Dauerkarte (Sa & So) Rollstuhlplatz inkl.Begleitperson 45,00 Euro Tageskarte Rollstuhlplatz inkl.Begleitperson 32,50 EuroKinder bis 6 Jahre erhalten freien Eintritt ohneSitzplatzanspruch. Für Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten undBehinderte (ab 60% Behinderungsgrad) gelten die ermäßigten Preise.Zudem haben Fed Cup-Fans die Möglichkeit, spezielle Tickets fürden Deutschlandblock powered by mybigpoint zu erwerben. DieDauerkarten kosten regulär 95,00 (Kategorie 1) und 70,00 Euro(Kategorie 2) und beinhalten neben dem Eintritt an beiden Tagen auchein Fanpaket inklusive Erima-Shirt, Deutschland-Flagge undProgrammheft."Wir hoffen natürlich auf eine ausverkaufte Halle in Braunschweigund auf eine tolle Heimspiel-Atmosphäre. Ich blicke mit Vorfreude aufdie neue Saison - unser erstes Ziel ist der erneute Einzug insHalbfinale", sagt Fed Cup-Kapitän Jens Gerlach, der beim 3:2-Sieg desPorsche Team Deutschland im Februar dieses Jahres in Minsk sein Debütauf der deutschen Bank feierte. Er ergänzt: "Unseren ErstrundensiegAnfang des Jahres gegen Weißrussland habe ich in besondererErinnerung - zum einen, weil es für mich der erste Einsatz in derneuen Rolle war, zum anderen, weil wir uns mit einer unglaublichstarken Teamleistung in einer ganz knappen Begegnung durchsetzenkonnten."Die Nominierung der Spielerinnen für die Partie in Braunschweigfindet zehn Tage vor Beginn der Begegnung statt. Beide Mannschaftentreffen erst zum zweiten Mal aufeinander. Mit einem Sieg würde dasPorsche Team Deutschland ins Halbfinale der Fed Cup-Weltgruppe derbesten acht Nationen einziehen und entweder auf Australien oder dieUSA treffen.Eintrittskarten für die Fed Cup-Erstrundenbegegnung Deutschlandgegen Weißrussland am 9. und 10. Februar in der BraunschweigerVolkswagen Halle gibt es bei ADticket oder über die Tickethotline0180 605 04 00 (*0,20 EUR/Anruf inkl. MwSt aus dem Festnetz, max 0,60EUR/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen).Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell