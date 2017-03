Fed Cup-Relegation in Stuttgart: Ticketverkauf ist gestartet

Hamburg (ots) - Für die Fed Cup-Relegationspartie des Porsche TeamDeutschland gegen die Ukraine am 22. und 23. April 2017 in Stuttgartsind ab sofort Eintrittskarten erhältlich. Zum bereits sechsten Malist die 4.500 Zuschauer fassende Porsche-Arena Austragungsort einerFed Cup-Begegnung und auch in diesem Jahr setzt Teamchefin BarbaraRittner voll und ganz auf die Unterstützung des StuttgarterPublikums: "Für uns alle fühlt sich ein Heimspiel dort wie dieRückkehr ins eigene Wohnzimmer an."Tageskarten für diese Begegnung sind ab 15,00 Euro zu haben,Dauerkarten gibt es ab 25,00 Euro. Für Kinder, Jugendliche, Studentenund Schwerbehinderte gelten ermäßigte Preise. Außerdem kann jederSitzplatz im Online-Ticketportal Easy Ticket um ein VIP-Upgradeergänzt werden.Auch Business Seats und Logenplätze sind verfügbar. Informationenzu diesen Plätzen gibt es bei DTB-Eventmitarbeiterin KristinDüstersiek (kristin.duestersiek@tennis.de).Erhältlich sind die Eintrittskarten ab sofort imOnline-Ticketportal Easy Ticket, über die Easy Ticket-Tickethotlinesowie an allen Easy Ticket-Vorverkaufsstellen.Internet: www.easyticket.deTelefon: 0711 2 555 555Mybigpoint Premium-Mitglieder erhalten 10% Preisnachlass aufTages- und Dauerkarten der Kategorie 1. Näheres zu dem begrenztverfügbaren Angebot gibt es unter www.mybigpoint.tennis.de/premium.Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell