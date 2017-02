Fed Cup: Regen stoppt zweites Einzel, Deutschland gegen die USA 0:1

Hamburg (ots) - Hamburg/Hawaii (USA), 11. Februar 2017 - Nach demersten Tag des Fed Cup Viertelfinals auf der hawaiianischen InselMaui zwischen dem Porsche Team Deutschland und den USA liegt dieMannschaft von Bundestrainerin Barbara Rittner mit 0:1 zurück. AndreaPetkovic (WTA 51) unterlag in der Auftaktpartie Alison Riske WTA 40)mit 6:7 (10:12), 2:6. Das zweite Einzel zwischen Julia Görges (WTA57) und Coco Vandeweghe (WTA 20) wurde beim Stand von 3:6, 1:3, 0:15aus Sicht der Deutschen wegen Regens abgebrochen. Die Fortsetzungfindet am Sonntag ab 9:30 Uhr Ortszeit (20:30 deutscher Zeit) statt.Bereits während des Matches von Andrea Petkovic hatte es mehrerekurze Regenunterbrechungen gegeben. Zudem war es den ganzen Tagstürmisch im Royal Lahaina Resort. Nach der Partie sprach die29-Jährige von einem "guten Match unter schlechten Umständen".Petkovic weiter: "Der Tiebreak war eine Kombination aus Unvermögenund Pech in den entscheidenden Situationen. (...) Ich habe versuchtim zweiten Satz den Rhythmus zu wechseln, aber sie hat am Ende zu gutgespielt."Begonnen hatte der Tag mit einem Eklat. Bei der Zeremonie vor demersten Einzel sang ein Solist auf dem Center Court statt derdeutschen Nationalhymne die erste Strophe des Deutschlandliedes, dasmit "Deutschland, Deutschland über alles" beginnt und im DrittenReich als Hymne gesungen wurde. "Es war das schlimmste Erlebnis, dasmir je passiert ist - entsetzend und schockierend", kommentierteAndrea Petkovic nach ihrem Match. Der amerikanische Verband (USTA)entschuldigte sich umgehend in einer Pressemitteilung bei derdeutschen Mannschaft und deren Fans.Nach der Fortsetzung des zweiten Einzels am Sonntag treffen AndreaPetkovic und Coco Vandeweghe aufeinander. Danach spielt Julia Görgesgegen Alison Riske. Für das Doppel wurden Laura Siegemund/CarinaWitthöft sowie Bethanie Mattek-Sands/Coco Vandeweghe nominiert.Gezeigt werden die Matches beim Streaming-Dienst DAZN. Spielbeginnam Sonntag ist um 9:30 Uhr Ortszeit (20:30 Uhr deutscher Zeit).Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell