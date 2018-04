Fed Cup-Halbfinale: Deutschland mit 0:2 im Rückstand

Stuttgart (ots) - Nach dem ersten Spieltag im Fed Cup-Halbfinalegegen Tschechien steht es aus deutscher Sicht 0:2. Zunächst musstesich Julia Görges (WTA 11) im Auftakteinzel der zweifachenWimbledon-Siegerin Petra Kvitova (WTA 10) mit 3:6, 2:6 geschlagengeben. Anschließend unterlag Angelique Kerber (WTA 12) dertschechischen Spitzenspielerin Karolina Pliskova (WTA 6)."Die beiden haben heute alles gegeben, aber die Tschechinnen wareneinfach unglaublich stark. Wir haben es nicht geschafft, sie wirklichin Bedrängnis zu bringen", analysierte Kapitän Jens Gerlach am Endedes ersten Tages. Am Sonntag geht es für das Porsche Team Deutschlandnun darum, einen 0:2-Rückstand aufzuholen. "Wir müssen uns heuteAbend erholen und uns noch einmal neu fokussieren. Morgen werden wiralles daran setzen, die Partie noch zu drehen", so Gerlach.Julia Görges hatte im Auftaktmatch vor 4.500 Zuschauern in derausverkauften Porsche-Arena zunächst einen guten Start erwischt,führte mit 3:1 im ersten Durchgang. Danach jedoch gelang es Kvitovazunehmend mehr, die Deutsche unter Druck zu setzen und zu Fehlern zuzwingen. Am Ende dauerte die Partie exakt eine Stunde. "Ich habeeinfach nicht ins Match hineingefunden, weil sie mir keine Zeitgegeben hat, mein Spiel aufzubauen. Sie war die Aktivere auf demPlatz und sehr präsent, ich hingegen ständig in Bedrängnis",analysierte Julia Görges ihre Niederlage.Im zweiten Einzel des Tages lieferten sich Kerber und Pliskovazunächst einen engen ersten Durchgang. Bis zum Stand von 5:5 imersten Satz war es ein Duell auf Augenhöhe zwischen der Deutschen undihrer tschechischen Kontrahentin, dann konnte sich Pliskova mit einemBreak den Satzgewinn sichern und dominierte die Partie in der Folge.Am Ende musste sich Angelique Kerber 5:7, 3:6 beugen. "Ihr Aufschlagwar der Schlüssel zum Match. Ich habe trotzdem versucht, Druck zumachen und alles gegeben. Insgesamt war es ein Spiel auf einem hohenNiveau, auch wenn ich verloren haben", sagte die zweifache GrandSlam-Siegerin in der Pressekonferenz.Am Sonntag kommt es ab 11.00 Uhr zum Aufeinandertreffen der beidenSpitzenspielerinnen Görges und Pliskova. Das vierte Einzel derBegegnung bestreiten dann Kerber und Kvitova. Für das Doppel hatteKapitän Gerlach am Freitag die bei der Auftaktbegegnung im Februargegen Weißrussland erfolgreichen Tatjana Maria (WTA 61) und Anna-LenaGrönefeld (WTA-Doppel 20) nominiert. Sie treffen auf KaterinaSiniakova (WTA-Doppel 7) und Barbora Strycova (WTA 26). BeideKapitäne können ihre Aufstellungen jedoch noch kurzfristig ändern.Sollte die Begegnung jedoch nach dem ersten Einzel am Sonntag bereitsentschieden sein, so würde danach nur noch das Doppel ausgetragenwerden.Für Sonntag sind noch wenige Resttickets an der Tageskasse sowiebei Easyticket (www.easyticket.de) erhältlich. Gezeigt werden dieSpiele beim kostenpflichtigen Online-Streamingdienst DAZN(www.dazn.com). Die Partie von Angelique Kerber wird in Deutschland,Österreich und der Schweiz frei empfangbar auf ihrer Facebook-Seite(www.facebook.com/angeliquekerberofficial) übertragen.Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell