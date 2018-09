Fed Cup 2019: Auftakt gegen Weißrussland in Braunschweig

Hamburg (ots) - Die Tennisfans in Norddeutschland dürfen sich imkommenden Jahr auf ein besonderes Highlight freuen: Die FedCup-Erstrundenpartie des Porsche Team Deutschland gegen Weißrusslandwird am 9. und 10. Februar in der Volkswagen Arena in Braunschweigausgetragen. In der 4.500 Zuschauer fassenden Halle wird für dieBegegnung ein Hartplatz (Rebound Ace) verlegt."Mit dem Austragungsort Braunschweig möchten wir den Tennisfans imNorden nach langer Zeit mal wieder die Möglichkeit geben, Damentennisauf höchstem Niveau zu erleben", sagt Barbara Rittner, Head ofWomen's Tennis. Die letzte Partie des deutschen Fed Cup-Teams inNorddeutschland liegt bereits 18 Jahre zurück. 2001 hatte unteranderem Rittner selbst gegen Argentinien am Hamburger Rothenbaum fürDeutschland aufgeschlagen.Auch Ulrich Klaus, Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB),freut sich über die Premiere in Braunschweig und sagt: "Ich bin mirsicher, dass die fachkundigen Zuschauer unsere Damen lautstarkunterstützen werden. Braunschweig ist bekannt für seintennisbegeistertes Publikum." Seit 1994 wird dort mit den SparkassenOpen ein international beliebtes ATP-Challenger-Turnier ausgerichtet.Zudem fanden in der Volkswagen Arena bereits zwei DavisCup-Heimspiele statt, 2001 gegen Rumänien und 2008 gegen die RepublikKorea - beide Duelle gewannen die Gastgeber.Welche Spielerinnen im kommenden Februar in Braunschweig fürDeutschland antreten werden, ist noch offen. Fed Cup-Kapitän JensGerlach: "Ich hoffe, dass mir für die Begegnung gegen Weißrusslandsowohl Angelique Kerber als auch Julia Görges fit und gesund zurVerfügung stehen werden. Außerdem gibt es einen großen Kreis weitererSpielerinnen, die für die Partie in Frage kommen. Ich freue mich aufdie neue Saison - unser erstes Ziel ist natürlich der Einzug insHalbfinale." Die Nominierung findet laut ITF-Statuten zehn Tage vorBeginn der Begegnung statt. Nach einer Regeländerung dürfen ab demJahr 2019 fünf statt bisher vier Spielerinnen für eine Partie berufenwerden.Deutschland und Weißrussland standen sich im Fed Cup bislangeinmal gegenüber. Die erste und bislang letzte Begegnung gewann diedeutsche Mannschaft Anfang dieses Jahres in Minsk mit 3:2. ImHalbfinale in Stuttgart unterlag das Team von Jens Gerlach demzehnfachen Fed Cup-Gewinner Tschechien mit 1:4.2019 will das Porsche Team Deutschland den nächsten Anlauf startenund um den Titel in der Fed Cup-Weltgruppe der besten acht Nationenkämpfen. Im Falle eines Auftaktsieges im Februar würde die deutscheMannschaft im Halbfinale im April entweder auf die USA (Heimspiel)oder auf Australien (Auswärtsspiel) treffen. Zudem stehen sich in derWeltgruppe parallel noch Tschechien und Rumänien sowie Belgien undFrankreich gegenüber.Der Ticketverkauf für die Partie Deutschland gegen Weißrussland inBraunschweig (9. bis 10. Februar) beginnt in Kürze bei ADticket(www.adticket.de).Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell