FedNat: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der FedNat-Kurs wird am 24.05.2020, 14:52 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GM mit 12 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Schaden- und Unfallversicherung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir FedNat einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob FedNat jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von FedNat investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,01 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Versicherung einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,11 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die FedNat-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu FedNat vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (14 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 16,67 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 12 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält FedNat eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der FedNat beläuft sich mittlerweile auf 13,69 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 12 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -12,34 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 11,41 USD. Somit ist die Aktie mit +5,17 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".