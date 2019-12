FedNat: Interessante Aussichten?

An der Börse NASDAQ GM notiert die Aktie FedNat am 09.12.2019, 23:58 Uhr, mit dem Kurs von 15.72 USD. Die Aktie der FedNat wird dem Segment "Schaden- und Unfallversicherung" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 175,12 liegt FedNat über dem Branchendurchschnitt (307 Prozent). Die Branche "Versicherung" weist einen Wert von 43,05 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber FedNat. Die Diskussion drehte sich an drei Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält FedNat daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält FedNat von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die FedNat-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu FedNat vor. Alles in allem erhält FedNat eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.