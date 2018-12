FedEx senkt wegen Gegenwind durch schwächeren Welthandel Jahresprognose

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

MEMPHIS (dpa-AFX) - Die internationalen Handelskonflikte hinterlassen auch beim Logistikkonzern FedEx Spuren.



Der Rivale der Deutschen Post ruderte am Dienstag bei der Vorlage der Zahlen für das abgelaufene zweite Geschäftsquartals wegen eines schwachen internationalen Geschäfts beim Jahresausblick zurück. Für den bereinigten Gewinn je Aktie erwartet Fedex 2018/19 nur noch 15,50 bis 16,60 US-Dollar. Bisher hatte der Konzern 17,20 bis 17,80 Dollar angepeilt.

"Das globale Wirtschaftswachstum hat in den vergangenen Monaten nachgelassen und Indikatoren signalisierten eine Fortsetzung dieses Trends", sagte Finanzchef Alan Graf am Dienstag in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee laut Mitteilung. In den drei Monaten bis Ende November schwächte sich laut Unternehmensangaben das internationale Geschäft ab, vor allem in Europa. Der Konzern will nun mit Einsparungen gegensteuern./mis