FedEx: Zu hohe Quarantänebedingungen in Hongkong?

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

Die Piloten von Federal Express (NYSE:FDX) appellieren direkt an den Vorsitzenden, CEO und Gründer Frederick Smith, die Zwischenlandungen in Hongkong zu stoppen, da die belastenden Quarantänebedingungen ihrer Meinung nach die Besatzungen dazu zwingen, gegen ihren Willen in minderwertigen Unterkünften untergebracht zu werden und ihr Wohlbefinden zu gefährden.

In einem Brief, der am Freitag auf Twitter gepostet wurde, wiederholte Joe DePete, Präsident der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung