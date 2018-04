FedEx Express erweitert seine Präsenz im Retailsektor in Indien durch strategische Allianz mit Wirecard / In rund 1.000 Verkaufsstellen von Wirecard werden bis Ende 2018 FedEx-Services angeboten

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

Aschheim (München)/Chennai (ots) - FedEx Express, eineTochtergesellschaft der FedEx Corp. (NYSE: FDX) und das weltweitgrößte Express-Transportunternehmen, gibt heute eine strategischeAllianz mit Wirecard bekannt, einem der führenden internationalenAnbieter digitaler Finanztechnologie. Durch dieses Bündnis wird FedExmehr örtliche Anlaufstellen anbieten und seine Präsenz im indischenRetailsektor ausweiten. In der ersten Phase hat FedEx seine Servicesin 200 der Wirecard Retail Agent Outlets eingeführt und will dieseZahl bis Ende 2018 auf 1.000 Verkaufsstellen innerhalb des WirecardSmartShop-Netzwerks steigern.Die Zusammenarbeit mit Wirecard ist Teil der Retail-Expansiondurch das "FedEx Authorized Ship Centre" (FASC) Programm, das Kundenpraktische und sichere Abhol- und Abgabedienste bietet. Die rund 200Wirecard Retail Agent Outlets, die FedEx-Services anbieten, sind infünf Bundesstaaten in Südindien und in Neu-Delhi vertreten - sie sindeine Ergänzung zu den bestehenden 680 FedEx Retail Access Points inganz Indien.Im Laufe des Jahres 2018 wird die Zahl der Filialen, dieFedEx-Services innerhalb des mehr als 150.000 Standorte starkenSmartShop-Netzwerks von Wirecard anbieten, schnell zunehmen.Wirecards SmartShop-Netzwerk erstreckt sich über den gesamtenindischen Subkontinent und bietet Verbrauchern digitaleFinanzdienstleistungen und Zusatzprodukte, die für ihr täglichesLeben relevant sind. Über dieses Netzwerk bietet Wirecard seineDienste nahe am Wohn- oder Arbeitsort der Kunden an."Der Einzelhandel ist einer der am schnellsten wachsenden SektorenIndiens und soll von 70,45 Mrd. USD im Jahr 2016 auf 111,25 Mrd. USDim Jahr 2019 wachsen. Wirecard mit seinem starken Netzwerk ausVerkaufsstellen und seinem breiten Kundenstamm passt hervorragend zuFedEx und bietet Kunden verbesserten Zugang zu unseren In- undAuslandsversandlösungen. Mit diesem Bündnis können FedEx-Kunden jetztPaketabhol- und -abgabedienste in ausgewählten SmartShops nutzen",sagt Philip Cheng, Vice President, Ground Operations for FedExExpress in Indien."Wir freuen uns sehr, mit FedEx Express zusammenzuarbeiten undunser Portfolio mit praktischen und alltagsrelevanten Produkten undDienstleistungen für unsere Verbraucher noch weiter auszubauen", soGeorg von Waldenfels, Executive Vice President Consumer Solutions undMember of the Board von Wirecard in Indien. "Die Ergänzung vonVersanddiensten zu unseren bestehenden digitalen Finanzprodukten wiedas Buchen von Reisen, das Begleichen von Rechnungen oder RemittanceServices unterstützt unsere Mission und unsere Wachstumsstrategie inIndien."Seit dem Markteintritt als unabhängiger Dienstleister im Jahr 1997hat FedEx seine In- und Auslandsservices in Indien immer weiterverstärkt. Neben einem weltweiten Luft- und Bodennetzwerk in 220Ländern und Regionen betreibt FedEx in Indien ein umfassendesBodentransportsystem mit über 1.000 Fahrzeugen, das landesweit über19.000 Postleitzahl-Gebiete verbindet, und dessen Dienstleistungensich auf Flächen erstreckt, die effektiv 90 Prozent des BIP desLandes ausmachen.Über Wirecard:Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, derUnternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälenanzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet dieWirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für denelektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform steheninternationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzendenLösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabeeigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilenZahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die kompletteInfrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- undKontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der FrankfurterWertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). WeitereInformationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgenSie uns auf Twitter @wirecard.Über FedEx Express:FedEx Express ist das weltweit größte Express-Transportunternehmenund bietet einen schnellen und zuverlässigen Versand in mehr als 220Länder und Regionen. FedEx Express nutzt sein weltweites Luft- undBodennetzwerk für die Auslieferung von zeitkritischen Sendungen zueinem genau definierten Zeitpunkt, abgesichert durch eineGeld-Zurück-Garantie.Über FedEx Corp.:FedEx Corp. (NYSE: FDX) bietet Privat- und Geschäftskundenweltweit ein breites Portfolio an Transport-, E-Commerce- undGeschäftsdienstleistungen. Mit einem Jahresumsatz von 64 MilliardenUSD bietet das Unternehmen unter der renommierten Marke FedExintegrierte Geschäftsanwendungen durch Betriebsgesellschaften, diemiteinander im Wettbewerb stehen, aber gemeinschaftlich verwaltetwerden. FedEx wird regelmäßig zu einem der weltweit beliebtesten undzuverlässigsten Arbeitgeber gekürt und inspiriert seine mehr als425.000 Mitarbeiter, sich stets auf Sicherheit, die höchstenethischen und professionellen Standards sowie die Bedürfnisse ihrerKunden und Communitys zu konzentrieren. Wenn Sie mehr darübererfahren möchten, wie FedEx Menschen und Möglichkeiten rund um dieWelt zusammenbringt, besuchen Sie about.fedex.com.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell