FedEx Corp.: Übernahme von TNT Express schob die Geschäfte an!

FedEx hat im 4. Quartal dank höherer Preise und eines gestiegenen Paketvolumens besser abgeschnitten als erwartet. Die Übernahme des niederländischen Rivalen TNT Express schob die Geschäfte an. FedEx hatte den 4,9 Mrd $ schweren Kauf von TNT Express vor einem Jahr abgeschlossen. Die Integration kostete zwar erneut Geld, trug andererseits aber auch zur Unternehmensentwicklung bei. Denn dank des Zukaufs kehrte FedEx in seinem 4. Geschäftsquartal bis Ende Mai in die Gewinnzone zurück und erzielte ein überraschend hohes Ergebnis von 1,02 Mrd $. Vor einem Jahr stand noch ein Verlust von 70 Mio $ in der Bilanz.

FedEx ist auf einem guten Weg

Auch der Umsatz stieg unerwartet kräftig um 21,2% auf 15,73 Mrd $. Alle Sparten haben zugelegt. FedEx profitierte wie die gesamte Branche vom boomenden Internet-Handel, der das Paket-Geschäft ankurbelt. Deswegen hat der Konzern viel Geld in dieAusweitung des Zustellnetzes investiert, insbesondere auf dem Heimatmarkt.

Der Konzern gilt zudem wie sein heimischer Rivale UPS auch als Barometer der US-Wirtschaft, da er Waren aus den verschiedensten Branchen befördert. FedEx ist auf einem guten Weg, um das Volumen weiter zu erhöhen, während gleichzeitig die Rendite gesteigert wird. Diese Fortschritte gehen jedoch auf Kosten von erhöhten Investitionen. Der Ausblick ist positiv, aber die Integration von TNT Express wird nicht ohne Wettbewerbsdruck vonstattengehen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.