FedEx-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

Die FedEx-Aktie hat in der vergangenen Woche einen wichtigen Schritt nach oben gemacht und profitierte dabei vom starken Gesamtmarkt. Der US-Leitindex beendete die abgelaufene Woche mit einem Plus von fast 2.650 Punkten bzw. rund 11 Prozent bei 27.111 Punkten. Trotz des wirtschaftlichen Abschwungs und einem sprunghaften Anstieg der Arbeitslosenquote zeigen sich Anleger angesichts der schrittweisen Rückkehr zur Normalität in Kauflaune.

Die FedEx-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung