FedEx Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

An der Heimatbörse New York notiert Fedex per 28.03.2022, 02:45 Uhr bei 226.56 USD. Fedex zählt zum Segment "Luftfracht und Logistik".

Wie Fedex derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,62 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Fedex damit 75,9 Prozent unter dem Durchschnitt (60,28 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt 17,19 Prozent. Fedex liegt aktuell 32,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Fedex derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 252,46 USD, womit der Kurs der Aktie (226,56 USD) um -10,26 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 231,05 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -1,94 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Für die Fedex sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 18 Buc, 2 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 7 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Fedex. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 312,75 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 38,04 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 226,56 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".