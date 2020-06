FedEx-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

Die FedEx-Aktie hat im Rahmen der Corona-Krise massive Verluste hinnehmen müssen. Sie fielen mit über 45 Prozent noch stärker aus als im Gesamtmarkt (Dow Jones), der in der Spitze knapp 36 Prozent einbüßte. Am 17. März fiel der Kurs bei 88,78 US-Dollar auf ein neues Mehrjahrestief. Bei der folgenden Erholungsbewegung scheiterten die Anleger zweimal an der 130-USD-Marke, sodass sich an dieser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung