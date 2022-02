FedEx Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

Der Kurs der Aktie Fedex steht am 08.02.2022, 08:14 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 243.73 USD. Der Titel wird der Branche "Luftfracht und Logistik" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fedex-Aktie hat einen Wert von 45,09. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (62,99). Auch hier ist Fedex weder überkauft noch -verkauft (Wert: 62,99), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Fedex.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Fedex beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,23 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,22) für diese Aktie. Fedex bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Fedex-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 20 Buy, 2 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Fedex vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 324,43 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 33,11 Prozent erzielen, da sie derzeit 243,73 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".