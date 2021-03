FedEx-Aktie: Überflieger!

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

FedEx Corp. (NYSE:FDX) meldete am späten Donnerstag sehr starke Ergebnisse für das dritte Quartal 2021 mit massiven Steigerungen des Gewinns je Aktie sowie des Betriebs- und Nettogewinns im Vergleich zum Vorjahr und einem Umsatz von 21,5 Mrd. $, was einem Plus von 21,3 % entspricht.

Auf bereinigter Basis lag das EPS bei 3,47 $ und damit deutlich über der Spanne von 3,21 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



