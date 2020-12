FedEx Aktie: Postdienst erhält günstige Kreditkonditionen im Konjunkturprogramm!

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

Das kombinierte COVID-19-Konjunkturprogramm und das Gesetz zur Finanzierung der Regierung, das am Montagabend vom Kongress verabschiedet wurde, vergibt nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person effektiv ein Darlehen in Höhe von 10 Mrd. USD an den United States Postal Service, das im Rahmen des Ende März unterzeichneten CARES-Gesetzes gewährt wurde. Die Gesetzgeber stimmten einer Formulierung im Consolidated Appropriations Act of ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung