FedEx Aktie: Hier deutet sich ein Paukenschlag an!

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

Der Handelskonzern Otto sucht einen Partner für seine Liefer-Tochter Hermes. So hatte Otto-Boss Alexander Birken zuletzt erklärt, dass er für das Hermes-Geschäft in Deutschland, Großbritannien und Frankreich einen Teilverkauf anstrebe und sich hierfür bereits in fortgeschrittenen Gesprächen befinde. Die Namen der Interessenten blieben allerdings Verschlusssache.

Medienbericht: Greift FedEx zu?

Jetzt hat das „Handelsblatt“ einen möglichen Kandidaten ausgemacht. Demnach will die Zeitung aus Branchenkreisen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung