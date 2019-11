FedEx Aktie: Größerer Anstieg – Jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

FedEx Aktie | ISIN:US31428X1063 | WKN:912029

Der Anteilschein ist bereits seit Anfang 2018 in einer Abwärtsbewegung gefangen. Zählt man die Wellen nach Elliott Wave durch, so kann man einen mustergültigen fünf welligen Abschwung erkennen. Mustergültig ist auch das Treffen der 261,8 % Fibonacci-Extension Marke. Fast exakt um 140 USD drehte der Kurs nach oben ab. In der Theorie steht nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



