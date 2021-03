FedEx Aktie: FedEx stellt Plan vor, bis 2040 klimaneutral zu sein!

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

FedEx Corp. (NYSE:FDX) gab am Mittwoch bekannt, dass es plant, bis 2040 in seinem gesamten globalen Liefernetzwerk Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Als Teil dieser Strategie wird das in Memphis, Tennessee, ansässige Unternehmen bis zu diesem Zeitpunkt auf eine vollständig elektrifizierte Landtransportflotte umstellen. Darüber hinaus hat das Unternehmen angekündigt, 100 Millionen US-Dollar für die Einrichtung des Center for Natural Carbon Capture an der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



