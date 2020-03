FedEx Aktie: Der Blick auf die Dividende!

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

Die schlechte Stimmung an den Märkten ging in der vergangenen Woche auch an der Aktie von FedEx nicht vorbei. Während es mit den Aktienkursen nach unten ging, sieht dies bei der Dividendenrendite ganz anders aus. Vor rund zwei Wochen kündigte FedEx an, am 1. April eine vierteljährliche Dividende von 0,65 USD je Anteilsschein auszuzahlen. Auf das Jahr gerechnet ergeben sich damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



