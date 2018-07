Frankfurt am Main (ots) - Richard Schmidt gewann bei denFecht-Weltmeisterschaften 2017 in Leipzig mit Bronze die ersteEinzelmedaille im deutschen Herrendegen seit über 15 Jahren - undlegte dieses Jahr EM-Bronze nach. Wie es dem 25-Jährigen gelingt,parallel auch noch Jura zu studieren, erzählt er imSporthilfe-Interview.(Hinweis: rechtefreies Fotomaterial zum Download:https://bit.ly/2zXx9Yg)Deutsche Sporthilfe: Richard, Du hast zuletzt bei der Fecht-EMBronze gewonnen, wie schon bei der WM letztes Jahr. Wie bewertest Duden aktuellen Erfolg?Richard Schmidt: Beim Fechten ist die EM nicht viel schwächerbesetzt als die WM. Ich bin super zufrieden, dass ich meinenWM-Erfolg wiederholen konnte und bin froh, dass ich zeigen konnte,dass das bei der WM letztes Jahr keine Eintagsfliege war, sondern ichauch gut genug bin, um so etwas zu erreichen.Dort hast Du Bronze gewonnen - als Debütant und Nummer 135 derWeltrangliste. Hast Du das damals selbst überhaupt glauben können?Ich habe mir eigentlich immer zugetraut, die Besten zu schlagen,und gewusst, dass ich an einem guten Tag auch die Favoriten schlagenkann. Dass es dann auch so geklappt hat, hat mich natürlich ingewisser Weise - positiv - überrascht, aber es war nicht so, dass esfür mich überhaupt nicht greifbar war.Dieses Jahr hast Du bei der WM nun quasi das Gegenteil erlebt,bist als einer der Mitfavoriten in der ersten Runde gescheitert. Istdas ein schwerer Rückschlag?Um es zu relativieren: Im Degenfechten kommt so etwas häufigervor, da es deutlich mehr Teilnehmer und eine breitere Spitze gibt alsbei den anderen Waffen - auch dadurch bedingt, dass bei uns der ganzeKörper zählt, und es Doppeltreffer gibt. Bei der WM haben sieben derTop16-Gesetzten in der ersten Runde verloren, darunter auch ich.Trotzdem bin ich mit meiner Leistung nicht zufrieden und hätte besserfechten können. Aber so ist Degenfechten, das ist oft etwasunberechenbar, da die Spitze bei uns sehr breit ist.Was hat sich für Dich seit Deiner WM-Medaille im Vorjahr geändert?Ich bekomme mehr Förderung von der Sporthilfe, das erleichtert mirdas Leben sehr. Ansonsten, bis auf ein paar mehr Instagram-Follower,nicht viel. Klar werde ich jetzt in der Fechtwelt mehr wahrgenommen,aber auf der Straße erkennt mich natürlich trotzdem niemand.Sportlich gesehen, ist es ein wunderbares Gefühl, weil selbst wennich mich jetzt verletzen würde, hätte ich immer noch was in derHinterhand und habe in meiner Karriere schon was erreicht. Das sollkeinesfalls heißen, dass ich meinen Hunger verloren habe, es gibt janoch viel, was es zu gewinnen gibt, wie Olympische Spiele. Aber esgibt mir einfach mehr Ruhe zum Arbeiten.Sind die Olympischen Spiele 2020 schon Dein nächstes großes Ziel?Der Fokus liegt ab 2019 ganz klar auf der Olympia-Quali. Wir habenden großen Vorteil, dass die Europameisterschaft in Düsseldorf einerder ersten Qualifikationswettkämpfe ist. Das ist natürlich nochmaleine extra Motivation und ich habe ja gute Erfahrungen mitHeim-Meisterschaften. Die Olympia-Qualifikation ist bei uns besondershart, da es keine nationale Norm gibt, sondern selbst als Neunter aufder Weltrangliste, der ich momentan bin, kann es sein, dass man sichnicht qualifiziert, weil wir ein System haben, dass man sich überMannschaften qualifizieren muss und pro Kontinent dann nur einernachrutscht. Die Quali ist schon ein hochgestecktes Ziel, aber durchdie letzten Turniere fühle ich mich immer sicherer.Du studierst derzeit Jura, wie steht es mit Deinen beruflichenZielen?Ich möchte irgendwann Notar werden. Das ist ein sehrhochgestecktes Ziel, weil nur die allerbesten Notar werden können,aber wie beim Fechten bin ich da sehr ehrgeizig. Ich bin jetztscheinfrei, bis zum Examen steht dann noch die einjährigeExamensvorbereitung an. Bis 2020 werde ich meinen Fokus mehr aufsFechten legen und danach mein erstes Staatsexamen machen. Ich binkein Mensch, der sich nur aufs Fechten oder nur aufs Studiumkonzentriert, ich brauche immer beides. Das ist jeweils ein schönerAusgleich. Den ganzen Tag am Schreibtisch kann ich mir genauso wenigvorstellen, wie den ganzen Tag in der Halle. Ich werde die Zeit bis2020 nutzen, um mich perfekt vorzubereiten, und dann den erstenmöglichen Termin nach den Olympischen Spielen wahrnehmen, um dasExamen zu schreiben.Ein Wettkampfverlauf im Degenfechten kann sich sehr schnelländern, im Studium dagegen brauchst Du vor allem Ausdauer undDisziplin. Hilft Dir der Sport dennoch, den studentischenHerausforderungen gerecht zu werden?Der Sport lehrt einen extrem viel, vor allem Organisation. Sowohlbeim Fechten als auch in der Uni und auch in der Kombination ausbeidem muss man sich gut organisieren können und einen genauenZeitplan haben. Disziplin ist auch in beiden Bereichen sehr wichtig.Im Sport gehören Einheiten, die einem nicht so gefallen, bspw.Athletik, genauso dazu, wie das regelmäßige Lernen im Studium. Zudemmuss man lernen, Prioritäten zu setzen. Es gibt Phasen, da ist eswichtiger den Degen in der Hand zu halten. In den Prüfungsphasenwiederum vielleicht mal die eine oder andere Trainingseinheitausfallen zu lassen. Ich bin aber immer froh, beides zu haben, dennmit nur einem würde mir wohl der Kopf rauchen. Wenn ich mal einschlechtes Turnier hatte, hilft eine gute Note und wenn man in derUni mal Stress hat, hilft es, einfach in die Halle zu gehen und aufgut Deutsch die Sau rauszulassen.Was sind für Dich als Leistungssportler die größten Hürden imStudium und wie meisterst Du sie?Das sind ehrlicherweise die Prüfungstermine. Ich kriege es guthin, zu lernen und gut vorbereitet zu sein, sodass ich Spitzennotenschreiben kann. Aber eine staatliche Klausur lässt sich ebenso wenigverschieben, wie eine WM. Ich habe zum Beispiel auch schon einePrüfung ein Semester vorgezogen und in diesem Semester dann zweiPrüfungen geschrieben, weil ich genau wusste, dass derPrüfungszeitraum im nächsten Semester während der WM gewesen wäre. Daist Organisation extrem wichtig und man kann halt nicht einfach so inden Tag hinein leben.Was bedeuten die Sporthilfe-Förderung und das Deutsche BankSport-Stipendium für Dich?Das bedeutet mir sehr viel, weil ich meinen Sport und mein Studiumsonst nicht so ausüben könnte, wie ich es jetzt mache. Durch dasDeutsche Bank Sport-Stipendium und die Sporthilfe habe ich überhaupterst die Möglichkeit, nur diese zwei Baustellen zu haben. Wenn ichdiese Förderung nicht hätte, hätte ich noch Geldverdienen als dritteBaustelle und das würde ich nicht mehr schaffen. Dann müsste ich michfür eins entscheiden bzw. wäre wohl nur noch Hobbyfechter. DasStipendium gibt mir die perfekten Rahmenbedingungen, dass ich michvoll auf diese beiden Sachen konzentrieren kann. Das ist ja so schonschwierig genug.Aus dem deutschen Fechtsport kommen langsam wieder mehrErfolgsmeldungen - hat die Sportart den Umschwung geschafft? Bzw. wasmuss noch passieren?Nach den Olympischen Spielen in Rio wurde viel umgeworfen, meinerMeinung nach war das auch zwingend notwendig. Zumindest imHerrendegen wurde das Leistungsprinzip mehr in den Vordergrundgerückt. Vorher wurden die bestehenden Kader geschützt, jetzt musssich jeder neu beweisen. Viele junge Leute haben dadurch eine Chancebekommen, so bin ja auch ich überhaupt erst ins Team gekommen. Auchin der Spitze des DFB hat sich einiges getan. Ich finde es super,dass die Europameisterschaften 2019 ohne viele Vorplanungen nachDeutschland geholt wurden, als die Chance da war. Vieles bewegt sichin die richtige Richtung, aber es ist auch noch viel zu tun. Faktist, dass viele andere Länder Vollprofis in unseren Disziplinen habenund von morgens bis abends trainieren können. Da ist es natürlichschwer für uns mitzuhalten, aber wir geben unser Bestes.Wäre es für Dich denn ein erstrebenswertes Ziel, Vollprofi zuwerden?Für mich persönlich finde ich es gut, wie ich es im Moment mache,ich brauche diesen Ausgleich, den ich durch das Studium habe. Beivielen anderen wäre es aber durchaus sinnvoll, wenn sie Profis seinkönnten, da sie den ganzen Tag trainieren könnten.Warum bist Du der beste Kandidat bei der Wahl zum Sport-Stipendiatdes Jahres 2018?Ich bin der erste Degenfechter seit 16 Jahren, der eineEinzel-Medaille bei einer WM gewinnen konnte und habe gleichzeitig,trotz des Stresses, eine 15-Punkte-Seminararbeit abgeschlossen.Dadurch habe ich es dieses Jahr einfach verdient.SteckbriefRichard Schmidt (*10. Juli 1992 in Hardheim)Sportart: DegenfechtenWohnort: Hardheim (Baden-Württemberg)Verein: Fechtclub Offenbach GrößteErfolge: WM-Bronze 2017EM-Bronze 2018Studium: RechtswissenschaftenUniversität: Julius-Maximilians-Universität WürzburgDie Deutsche Bank unterstützt im Rahmen der Sporthilfe-Förderungstudierende Spitzenathleten mit 400 Euro im Monat. Aktuellprofitieren rund 400 Sporthilfe-geförderte Athleten vom Programm, dasmit einem Zeitbonus über die Regelstudienzeit hinaus gewährt wird.Die besonderen Leistungen der studierenden Athleten sollen mit derWahl zum Sport-Stipendiat des Jahres zusätzlich herausgestellt undgewürdigt werden. Der Preisträger erhält für 18 Monate von derDeutschen Bank den doppelten Stipendiumsbetrag von 800 Euro proMonat. Die weiteren vier Finalisten erhalten für den gleichenZeitraum eine Zusatzförderung in Höhe von 200 Euro pro Monat.Diese Sporthilfe-Athleten stehen zur Wahl: Malte Jakschik(Rudern/Maschinenbau), Clara Klug (Para Biathlon/Computerlinguistik),Thomas Röhler (Speerwurf/Strategy, Management and Marketing), AnnaSchaffelhuber (Para Ski alpin/Lehramt) und Richard Schmidt(Fechten/Jura). Bis zum 19. August 2018 kann jeder unterwww.sportstipendiat.de den Nachfolger von Theresa Stoll,Europameisterschafts-Zweite im Judo und Studentin der Humanmedizin,wählen. Unter allen Teilnehmern des Online-Votings wird eine Reisefür zwei Personen zum Sporthilfe Club der Besten verlost.HINWEIS AN DIE REDAKTIONEN:Abdruck honorarfrei. Quelle: Deutsche SporthilfeWir bieten kosten- und rechtefreies Video- und Foto-Material an:- einen sendefertig geschnittenen und vertonten Video-Beitrag, derdie fünf Finalisten sowohl als Sportler als auch als Studentvorstellt. Wir zeigen spektakuläre Einblicke in dieTrainingsarbeit und schauen beim Studium über die Schulter.- Zum Download: https://vimeo.com/281276461- Zum Embedden aus dem Sporthilfe YouTube-Kanal:https://youtu.be/PgTMBdAz1Ro- Rechtefreies Fotomaterial steht zum Download auf der Homepageder Deutschen Sporthilfe bereit: https://bit.ly/2zXx9YgPressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeMarkus RespondekOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 515E-Mail: Markus.Respondek@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.de und www.sportstipendiat.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell