Februar Ergebnis - Ford wächst gegen den Trend

Köln (ots) -- Ford setzte seine erfolgreiche Geschäftsentwicklung auch imFebruar fort. Mit 21.220 Zulassungen für PKW und leichteNutzfahrzeuge legt Ford um 1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zuwährend die Gesamtindustrie in Deutschland um 2,8 Prozent schrumpft.Ford erreicht damit einen Gesamtmarktanteil von 7,9 Prozent. Damitliegt Ford auch im Jahr 2017 weiter auf Wachstumskurs und erreicht inden ersten beiden Monaten einen Zuwachs von 1.746 Zulassungen bzw.4,5 Prozent gegenüber dem bereits sehr erfolgreichen Vorjahr.- Mit 17.956 PKW-Zulassungen erreicht Ford einen leichten Zuwachsvon 0,6 Prozent in einer um 2,9 Prozent gesunkenen PKW-Industrie undsteigert seinen Marktanteil um 0,3 Prozentpunkte auf nun 7,4Prozent.- Besonders dynamsich wächst Ford auch weiterhin im Segment derleichten Nutzfahrzeuge. Hier steigert Ford seine Verkäufe um 2,7Prozent während auch hier die Industrie um 1,6 Prozent verliert.3.264 Zulassungen bedeuten einen Marktanteil von nun 13 Prozent.- Treiber des Erfolgs waren neben den sehr gut nachgefragtenNutzfahrzeugen besonders die Ford SUV-Modelle Kuga und Edge sowie derFord S-Max und Galaxy. Besonders erfreulich ist die Nachfrage nachhochwertig ausgestatteten Vignale-Modellen und den Modellen der neueeingeführten ST-Line.Mit einem Ergebnis von 21.220 beendet Ford in Deutschland denGeschäftsmonat Februar und bleibt somit auch im Jahr 2017 weiter aufWachstumskurs. Gleichzeitig bedeutet dieses Ergebnis mit einemkumulierten Marktanteil von 7,6 Prozent eine erneute Steigerung desMarktanteils von 0,1 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr.Die Gesamtzulassungen im Februar teilen sich in 17.956 reinePKW-Zulassungen und 3.264 leichte Nutzfahrzeuge auf. Das entsprichtbei den PKW eine Steigerung von 0,6 Prozent und bei denNutzfahrzeugen sogar um 2,7 Prozent.Auch gegenüber der Gesamtindustrie kann sich dieses Ergebnis sehenlassen: Der Kölner Automobilhersteller steigerte den Absatz seinerFahrzeuge somit um ein Prozent während die Gesamtindustrie einenRückgang von 2,8 Prozent zu verzeichnen hat.Den Monat Februar beendete Ford mit einem Marktanteil von 7,9Prozent. Dazu trugen die Ford PKW mit einem Marktanteil von 7,4Prozent und die leichten Nutzfahrzeuge mit einem Marktanteil von 13Prozent bei."Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit unseren Händlern andas starke Ergebnis aus dem Vorjahr nicht nur anknüpfen können,sondern weiter zulegen. Unsere moderne und hoch attraktiveProduktpalette begeistert immer mehr Kunden", sagte Wolfgang Kopplin,stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-WerkeGmbH und verantwortlich für das operative Geschäft in Deutschland.Treiber des Erfolgs waren neben den sehr gut nachgefragtenNutzfahrzeugen besonders die Ford SUV-Modelle Kuga und Edge sowie derFord S-Max und Galaxy. Besonders erfreulich ist die Nachfrage nachhochwertig ausgestatteten Vignale-Modellen und den Modellen der neueeingeführten ST-Line.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Siebitte www.ford.de.Pressekontakt:Ralph CabaFord-Werke GmbH0221/90-16015rcaba@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell