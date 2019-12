Ab Februar 2020: Der neue Talk-Montag bei ntv

Köln (ots) - Talk-Neustart beim Nachrichtensender ntv: Der neue Talk-Tag istkünftig der Montag! Mit dem neuen Format #timeline sowie dem Relaunch desetablierten Talks Klamroths Konter gibt ntv dem Genre neues Gewicht undplatziert beide Sendungen direkt um 20.15 Uhr zum Start der Primetime. Los gehtes am 3. Februar mit #timeline, präsentiert von dem bekannten Moderator undAutor Micky Beisenherz. Am 10. Februar startet Klamroths Konter mit dempreisgekrönten Moderator Louis Klamroth im neuen Studiosetup auf dem prominentenSendeplatz. Beide Formate laufen jeweils zweimal pro Monat im wöchentlichenWechsel."Wir freuen uns sehr, dass wir mit #timeline ein bislang einzigartiges Format anden Start bringen können und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Louis Klamrothbei Klamroths Konter auf einer neuen, unverwechselbaren Ebene fortführen werden.Beide Talk-Formate passen ideal zu ntv, sie ergänzen sich und sind wegen ihrerunterhaltsamen Relevanz eine Bereicherung für unsere Zuschauer", so ntvGeschäftsführerin Tanit Koch."Es macht einen Riesenspaß, mit kreativen Inhaltemachern neue Wege imTalk-Bereich auszuloten. Unsere Experimentierfreude haben wir in derVergangenheit bereits bewiesen und bauen diese Richtung jetzt weiter aus",ergänzt ntv Chefredakteurin Sonja Schwetje.Der neue Talk #timeline greift den Zeitgeist auf und richtet die Aufmerksamkeitnetzwärts. Dabei widmet sich Micky Beisenherz den Social Media Timelines seinerGäste und diskutiert mit ihnen Themen, die sie aktuell bewegen. "In #timelinewerden wir mehr als einen schlichten Streifzug durch die verschiedenen SocialMedia-Plattformen bieten. Es werden auch Sujets thematisiert, die eheruntergeordnet durch die Sphären des World Wide Webs wabern", erklärt MickyBeisenherz. Den Zuschauern werden zur Orientierung alle Themen auf einereingeblendeten "Timeline" am Bildrand angezeigt. So kann direkt mitverfolgtwerden, was gerade an der Reihe ist und was als nächstes in den Fokus rückt.#timeline wird von Fernsehmacher/MHoch2 vor Publikum in Hamburg produziert.Der bei Zuschauern und Kritikern gleichermaßen beliebte Talk Klamroths Konterwechselt im Februar nicht nur auf den Sendeplatz um 20.15 Uhr, sondern wirdkünftig in einem neuen Studiosetup von K2H in Berlin produziert. Die Gäste ausPolitik und Gesellschaft erwartet bei Klamroths Konter auch im kommenden Jahreine ungewöhnliche Talksituation, die erfrischend andere Gespräche möglichmacht. Louis Klamroth begegnet seinen Gesprächspartnern stets auf Augenhöhe undfühlt ihnen dabei gewohnt kritisch auf den Zahn. "Primetime in der Nische! Dielängere Sendezeit gibt uns die Chance, mit meinen Gästen noch intensiver abseitsvon gängigen Floskeln und gelernten Wordings zu diskutieren. Das wird gewohntkonfrontativ, spannend und vor allem auch informativ. Ich freue mich darauf", soLouis Klamroth.Pressekontakt:Bettina KlauserLeitung Kommunikation & PR ntvTelefon: 0221 / 45674100Mail: bettina.klauser@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/8180/4472855OTS: n-tv Nachrichtenfernsehen GmbHOriginal-Content von: n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH, übermittelt durch news aktuell