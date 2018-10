Ab Februar 2019 qualifiziert die Euro-FH per Fernstudium zum Customer Experience Manager

Hamburg (ots) - Der neue Bachelor-StudiengangDienstleistungsmanagement (B.A.) verknüpft BWL-Fachwissen mitmodernem Dienstleistungs-Know-how.Kunden gewinnt und bindet man heutzutage über zusätzlicheDienstleistungen. Das gilt für nahezu alle Branchen. Durch dieDigitalisierung wird diese Aufgabenstellung immer komplexer. Um amMarkt bestehen zu können, sind in den Unternehmen Profis gefragt, diewissen, wie man Kundenerlebnisse designt und neue Service-Lösungen imUnternehmen erfolgreich einführt. Der neueDienstleistungsmanagement-Studiengang der Euro-FH ist dafür die besteQualifikation. Das flexible Fernstudium ist durch die FIBAAakkreditiert und kann ab 15. Februar 2019 zu jedem Zeitpunktgestartet werden. Wer sich vorher schon zum Studium anmeldet, sichertsich einen Starterrabatt in Höhe von 10 Prozent auf die gesamtenStudiengebühren.Kundenerlebnisse designen und managen - gewusst wie!Kern des Studiengangs Dienstleistungsmanagement (B.A.) sind nebenden BWL-Grundlagen vor allem gefragte Trendthemen desDienstleistungsmanagements wie Customer Journey,Touch-Point-Management, Storytelling sowie Digitalisierung undService 4.0. "Wir vermitteln unseren Studierenden das moderneDienstleistungsverständnis, Unternehmen können bspw. zum 'SolutionProvider' werden", betont Prof. Dr. Irene Rath, Studiengangsdekaninund Professorin für Betriebswirtschaftslehre, InternationalManagement und Customer Experience an der Euro-FH. "UnsereAbsolventen werden also nicht einfach nur gut ausgebildeteBetriebswirte sein; sie werden in der Lage sein, strategischeDienstleistungskonzepte zu entwickeln und echte Wow-Effekte für ihreKunden zu kreieren und dieses auf nationaler und internationalerEbene."Vertieftes Fachwissen in zwei DienstleistungsbereichenIm Studiengang sind sechs Wahlmodule integriert, von denen dieStudierenden zwei auswählen: Management im Handel/E-Commerce,Tourismus & Eventmanagement, Consulting, Logistik, IndustrienahesDienstleistungsmanagement sowie ein internationales Seminar, um sichoptimal auf eine internationale Karriere vorzubereiten. Darüberhinaus vermittelt das Studium wichtige Schlüsselqualifikationen wiezum Beispiel Kommunikations- und Konfliktmanagement sowieProjektmanagement.Jetzt informieren und 10% Starterrabatt sichernAb Mitte Februar 2019 kann das Fernstudium jederzeit aufgenommenwerden, einen Semesterbetrieb gibt es nicht, die Studienzeit kannindividuell geplant werden. Das flexible Studiensystem ermöglicht eszudem, dass alle Prüfungen jeden Monat an zehn verschiedenenPrüfungszentren in Deutschland sowie im Ausland abgelegt werdenkönnen. Für ihr innovatives und flexibles Studienkonzept, dasspeziell für berufstätige Erwachsene konzipiert ist, wurde dieEuro-FH bereits mehrfach ausgezeichnet.Der Vorteil für alle, die sich bis zum 15. Februar 2019 zumStudium anmelden: Sie sichern sich auf diese Weise den Starterrabattin Höhe von 10 Prozent auf die gesamten Studiengebühren.Informationen zum Studium stehen ab sofort auf Euro-FH.de bereit:https://bit.ly/2z8wzDIÜber die Euro-FHDie vom Wissenschaftsrat akkreditierte, staatlich anerkannteEuropäische Fernhochschule Hamburg (www.Euro-FH.de) ist Deutschlandsbekannteste private Fernhochschule (forsa 2018). Das Studienangebotder Euro-FH umfasst die Bachelor-StudiengängeBetriebswirtschaftslehre, Betriebswirtschaft &Wirtschaftspsychologie, BWL und Tourismusmanagement,Betriebswirtschaftliches Bildungs- und Kulturmanagement,Dienstleistungsmanagement, Digital Business Management, Finance &Management, International Business Administration, IT-Management,Logistikmanagement, Psychologie, Sales und Management undWirtschaftsrecht sowie die Master-Programme Business Coaching &Change Management, General Management MBA, Human Resource Management,Intercultural Management, Logistik und Supply Chain Management,Psychologie, Wirtschaftspsychologie sowie Taxation, Accounting,Finance. In Hamburg bietet die Euro-FH zudem Psychologie und BWL &Wirtschafspsychologie im berufsbegleitenden Abendstudium mitregelmäßigen Vorlesungen an. Die Studiengänge sind durch die FIBAAakkreditiert und zeichnen sich durch ihren hohen Praxisbezug und ihreinternationale Ausrichtung aus. Das Angebot der Euro-FH umfasst zudemHochschulkurse aus den Bereichen Wirtschaft, Recht, Sprachen,Logistik und Soft Skills. Aktuell verzeichnet die Euro-FH rund 7.000Studierende.Weitere Informationen zur Euro-FH sowie alle aktuellen Meldungenfinden Sie im Newsbereich unter www.Euro-FH.de.Pressekontakt:Euro-FH PressestelleDörte GiebelDoberaner Weg 18-2222143 HamburgTel.: +49 (0)40 675 70-4004presse@euro-fh.dewww.euro-fh.deOriginal-Content von: Euro-FH - Europäische Fernhochschule Hamburg, übermittelt durch news aktuell